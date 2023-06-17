Müslümanlara yönelik zulmün en somut görüntülerinden biri! İşte 28 Şubat'ın mide bulandıran zihniyeti

28 Şubat sürecinde Türkiye'deki Müslümanlar azınlık statüsüne indirgenmek istendi ve arka plana itilip göz önünde olmamaları için laikçiler tarafından adeta zulme uğradı.

O zulmün en somut örneklerinden biri tekrar gündeme geldi.

Yayınlanan görüntülerde, Cerrahpaşa Yüksekokul Müdürünün, başörtülü bir öğrenciye yönelik rezil muamelesi dikkat çekti.

Öğrencinin, "Bu başörtü benim inancım. Bunu açamam." demesi üzerine müdür, "O zaman bu mesleği seçmeyeceksin. O zaman askerlik, polislik, avukatlık, hakimlik seçmeyeceksin." diyerek mide bulandırıcı zihniyetini gözler önüne seriyor.