  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Müslümanlara yönelik zulmün en somut görüntülerinden biri! İşte 28 Şubat'ın mide bulandıran zihniyeti
Gündem

Müslümanlara yönelik zulmün en somut görüntülerinden biri! İşte 28 Şubat'ın mide bulandıran zihniyeti

Yeniakit Publisher
2023-06-17 11:58:00 -

28 Şubat sürecinde Cerrahpaşa Yüksekokul Müdürünün, başörtülü bir öğrenciye yönelik muamelesi, Müslümanlara uygulanan zulmü gözler önüne serdi.

28 Şubat sürecinde Türkiye'deki Müslümanlar azınlık statüsüne indirgenmek istendi ve arka plana itilip göz önünde olmamaları için laikçiler tarafından adeta zulme uğradı.

O zulmün en somut örneklerinden biri tekrar gündeme geldi.

Yayınlanan görüntülerde, Cerrahpaşa Yüksekokul Müdürünün, başörtülü bir öğrenciye yönelik rezil muamelesi dikkat çekti.

Öğrencinin, "Bu başörtü benim inancım. Bunu açamam." demesi üzerine müdür, "O zaman bu mesleği seçmeyeceksin. O zaman askerlik, polislik, avukatlık, hakimlik seçmeyeceksin." diyerek mide bulandırıcı zihniyetini gözler önüne seriyor.

28 Şubatçı Nuh Mete Yüksel öldü! Hakkımızı helal etmiyoruz
28 Şubatçı Nuh Mete Yüksel öldü! Hakkımızı helal etmiyoruz

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

28 Şubatçı Nuh Mete Yüksel öldü! Hakkımızı helal etmiyoruz

28 şubat zihniyeti bitmek bilmiyor
28 şubat zihniyeti bitmek bilmiyor

Gündem

28 şubat zihniyeti bitmek bilmiyor

Cumhuriyet yazarı böyle itiraf etti! 28 Şubat'ı geri getirecekler
Cumhuriyet yazarı böyle itiraf etti! 28 Şubat'ı geri getirecekler

Gündem

Cumhuriyet yazarı böyle itiraf etti! 28 Şubat'ı geri getirecekler

Gergerlioğlu 28 Şubat mücadelesi ile HDP'deki mücadelesini karşılaştırdı! 'Hemen terörist diyorlar'
Gergerlioğlu 28 Şubat mücadelesi ile HDP'deki mücadelesini karşılaştırdı! 'Hemen terörist diyorlar'

Siyaset

Gergerlioğlu 28 Şubat mücadelesi ile HDP'deki mücadelesini karşılaştırdı! 'Hemen terörist diyorlar'

İşte 28 Şubat kafası! Başörtülü kadını kapıda böyle karşıladılar...
İşte 28 Şubat kafası! Başörtülü kadını kapıda böyle karşıladılar...

Sosyal Medya

İşte 28 Şubat kafası! Başörtülü kadını kapıda böyle karşıladılar...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR bittiniz bitiksiniz

Bu chpkk başa geçerse, 28 şubatı mumla ararız,arayacaz durum ortada... hainler kefereler gavurlar gafiller zındıklar bittiniz bitiksiniz sonunuz geldi... EY MÜSLÜMAN ARTIK UYAN VE KENDİNE GEL
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23