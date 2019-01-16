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Müslümanlara hakaret eden ırkçı politikacının cezası belli oldu

İsveç Demokratlar Partisi üyesi yerel politikacı, İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 40 gün hapis vebin kron para cezası aldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:53
Müslümanlara hakaret eden ırkçı politikacının cezası belli oldu

İsveç'in Södertälje kentinde yaşayan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi yerel politikacı, İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle 40 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Expo gazetesinin haberine göre, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi üyesi siyasetçi, ırkçı bir grubun Facebook hesabından "Tüm Müslümanlar teröristtir." şeklinde ifadeler paylaştı.

40 gün hapis cezası

Paylaşımında ''nefret suçu'' işlediği gerekçesiyle aşırı sağcı siyasetçi hakkında dava açıldı.

Södertälje Mahkemesinde yargılanan siyasetçi, 40 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 40 gün hapis cezasını paraya çevirerek sanığın 2 bin kron (190 avro) para cezası ödemesine hükmetti.

İtirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını onadı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:53
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