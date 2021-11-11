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Gündem Müslümanlara hakaret dolu 10 kasım mesajı
Gündem

Müslümanlara hakaret dolu 10 kasım mesajı

Turizm sektörünün önemli firmalarında görev yapan Engin Sezgin adlı kişi, 10 kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti. İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Sezgin rezillikte çığır açtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 01:30:00 -
Müslümanlara hakaret dolu 10 kasım mesajı

Turizm sektörünün önde gelen firmalarının birinde İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Engin Sezgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ümmet hakkında skandal ifadeler kullandı.

Ümmete skandal hakaret

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sezgin, "Bizlerin Arap özentisi b**tan bir ümmetin soytarısı olarak değil, bir Cumhuriyet bireyi olarak yetişmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz..." ifadelerini kullandı.

Yeni paylaşımında özür diledi

10 Kasım paylaşımında, "Bizlerin Arap özentisi b**tan bir ümmetin soytarısı olarak değil, bir Cumhuriyet bireyi olarak yetişmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz..." ifadelerini kullanan Sezgin özür metninde ise, "Öncelikle haddimi aşan sözlerim için herkes çok özür diliyorum. İnanan bir Müslüman olarak, Müslüman bir ülkede yaşadığımın bilinciyle kendimi doğru ifade etmem gerekirdi. Çalıştığım kurumla da bugün itibarıyla ilişiğim kesilmiştir. Herkesten özür dilerim." dedi.

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