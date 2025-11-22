  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Müslümanlar Katledilirken Onlar İsrail'in Yanında: FETÖ'cü Enes Kanter'den Siyonist Okula "Moral" Ziyareti!
Gündem

Müslümanlar Katledilirken Onlar İsrail'in Yanında: FETÖ'cü Enes Kanter'den Siyonist Okula "Moral" Ziyareti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazze'de bebekler bombalar altında can verirken, kendini "Hizmet Hareketi" diye pazarlayan FETÖ'nün maskesi bir kez daha düştü. Örgütün firari elebaşlarından Enes Kanter (Freedom), İsrail'e destek vermek için ABD'deki bir Yahudi okuluna giderek "Sizin yanınızdayım" mesajı verdi.

Müslüman coğrafyası kan ağlarken FETÖ mensuplarının kimin safında olduğu, Enes Kanter'in son skandal ziyaretiyle bir kez daha tescillendi. İşte "Hala tanıyamayanlar için" o ihanetin detayları:

 

Yahudi Okulunda "İsrail'in Yanındayım" Pozları

Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalan, hatta İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu savunan Batı medyasının dilini kullanan Enes Kanter, New York'taki bir Yahudi okuluna (SAR Academy) giderek moral ziyaretinde bulundu.

 

Kanter, Siyonist eğitimiyle bilinen okulda öğrencilerle kucaklaştı.

 

Üzerine giydiği ve "İsrail'in Yanındayım" mesajı taşıyan kıyafetlerle poz verdi.

Müslümanların yaşadığı zulmü görmezden gelen Kanter, Yahudi öğrencilere "moral ve motivasyon" aşıladı.

 

FETÖ'nün Genetik Kodları: Mavi Marmara'dan Gazze'ye İhanet

Bu ziyaret, münferit bir olay değil, örgütün genetik kodlarında var olan bir "İsrail hayranlığının" dışavurumu olarak yorumlandı. Hafızalar tazelendiğinde, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Mavi Marmara şehitleri için "Otoriteden izin almalıydılar" diyerek İsrail otoritesine boyun eğdiği hatırlanıyor.

 

Yıllarca Türk halkından "Himmet" adı altında topladıkları paraları, lobicilik faaliyetleriyle Türkiye aleyhine kullanan örgüt; söz konusu Filistin olunca "tarafsızlık" maskesi takıyor, ancak perde arkasında (ve artık açıkça) İsrail'in yanında saf tutuyor.

 

"Hizmet" Değil, Küresel Güçlerin "Piyonu"

Enes Kanter'in sosyal medya hesaplarından yaptığı "Antisemitizm ile savaşmalıyız" çağrıları, Gazze'de yaşanan soykırımı perdeleme çabası olarak tepki çekti. Müslüman çocukların üzerine yağan bombaları görmeyen Kanter'in, İsrail askerlerine ve Siyonist rejime moral vermesi, FETÖ'nün İslam dünyasından ne kadar kopuk, küresel güç odaklarına ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hala bu yapının "dini bir cemaat" olduğunu sananlar için tablo net: Kıbleleri Kabe değil, Tel Aviv.

15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu
15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu

Gündem

15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu

"Fuat Avni" gitti "İstanbul İddianamesi" geldi: Ekrem İmamoğlu suç örgütü’nden fetö taktikleri
“Fuat Avni” gitti “İstanbul İddianamesi” geldi: Ekrem İmamoğlu suç örgütü’nden fetö taktikleri

Gündem

“Fuat Avni” gitti “İstanbul İddianamesi” geldi: Ekrem İmamoğlu suç örgütü’nden fetö taktikleri

FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!
FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!

Gündem

FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bekir

Bu Enes denen Hakan Şükür denen kafirler kafirliklerini yapıyorlar. Onların görevi bu Niye kızıyoruzki. Kendimize kızalım biz müslümanllığın gereklerini yerine getirip CİHAT ediyormuyuz. Allahın emri değilmi CİHAT. Cihatçı bir nesil yetiştirmeliyiz. Siyonist TC nin laik kafirlerin hefoöanyasından ne zaman kırtulacağız.

Fatih

Alçak
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23