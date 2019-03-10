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Müslüman vatandaşa saldıran İngiliz polisler açığa alındı

İngiltere'de bir Müslümanı oda içerisinde döven 6 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

10 Mart 2019 Pazar 10:20

İngiltere'de Six Humberside polisinin, Müslüman bir kişiye feci şekilde saldırdığı görüntüler ülkede ve dünyada büyük tepki çekti.

Polisler açığa alındı

Olayı görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından polisler hakkında soruşturma başlatıldı ve polisler açığa alındı.

Yapılan açıklamada polislerin Mesleki Davranış Standartları'nı ihlal ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:20
  1. ingiliz polis
  2. müslüman

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