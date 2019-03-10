Müslüman vatandaşa saldıran İngiliz polisler açığa alındı İngiltere'de bir Müslümanı oda içerisinde döven 6 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de Six Humberside polisinin, Müslüman bir kişiye feci şekilde saldırdığı görüntüler ülkede ve dünyada büyük tepki çekti. Polisler açığa alındı Olayı görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından polisler hakkında soruşturma başlatıldı ve polisler açığa alındı. Yapılan açıklamada polislerin Mesleki Davranış Standartları'nı ihlal ettiği belirtildi.

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