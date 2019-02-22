Müslüman ülke, Filistinli öğrencileri kovuyor

Filistin İnsan Hakları Vakfı (SHADID), Lübnan Eğitim Bakanı tarafından resmi okullarda kayıtlı Filistinli öğrencileri, Filistin mülteci okulları'na (UNRWA) iade etme konusunda sürpriz bir karar verdiğini duyurdu.

Filistin İnsan Hakları Vakfı yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanı Akram Shehayeb'in kararının yanlış olduğunu, Lübnan'daki UNRWA okullarının bu ani öğrenci sayılarını kaldıramayacağını ifade etti.

Arab21'e gönderilen bir bildiride Filistin İnsan Hakları Vakfı üyesi, Lübnan'da bulunan birçok okul yönetiminin acil bir durum ifadeleri ile Filistinli öğrencileri topladığını ve kararı bildirdikten sonra okuldan çıkarmalarını istediğini ifade etti.

Filistin mülteci okulları (UNRWA), ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin ajans için finansmanının askıya alındığını açıklamasından bu yana zorlu bir krizde yaşıyor.

Lübnan, Aralık 2016'da açıklanan rakamlara göre 592.711 Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Arap21