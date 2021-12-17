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Dünya Müslüman Türk’e Çin zulmü artarak sürüyor: Kelime-i Tevhid ve Kur’an ayetini paspas yaptılar
Dünya

Müslüman Türk’e Çin zulmü artarak sürüyor: Kelime-i Tevhid ve Kur’an ayetini paspas yaptılar

Yeni Akit’e konuşan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, “Bugün 5 milyondan fazla Doğu Türkistanlı Uygur Türkü’ne kamplarda ve cezaevlerinde işkence, soykırım, organ nakli, zorunlu evlilik gibi zulümler yaşatılıyor. Çin, şimdi de Kelime-i Tevhid ve Kur’an ayetlerinin olduğu bir figürü, otel ve eğlence yerlerinde müşterilerin ayaklarının altına paspas gibi seriyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 09:38:00 -
Müslüman Türk’e Çin zulmü artarak sürüyor: Kelime-i Tevhid ve Kur’an ayetini paspas yaptılar

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Çin yönetimi, Doğu Türkistanlı Uygur Türklerini türlü bahanelerle eğitim kampı adı altındaki işkencehanelere hapsetmeye devam ederken, toplama kamplarındaki zulüm günlük hayatta da artarak sürüyor. Yeni Akit’e konuşan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, “Çin’in yaptığı haksız zulümlere karşı hiçbir somut bir adım atılmış değil. Bugün 5 milyondan fazla Doğu Türkistan’da Uygur Türkü kampta ve cezaevinde. Son 4-5 yıldır işkenceye, soykırıma, organ nakline, zorunlu evliliğe, gece yatılı olarak Çinli erkeklerin mahreme saldırısına maruz kalıyor.”

Müslümanlar neden sessiz

“Sadece bununla bitmiyor. Saldırıların dozunu daha da artırdılar. En son Kelime-i Tevhid ve Kur’an ayetlerinin olduğu hat yazılarını otellerde ve eğlence yerlerinde müşterilerin ayak altına paspas gibi sererek İslam’a hakaret ettiler. Geçmişlerde İslam’a karşı yapılan saldırılara karşı İslam dünyasının gösterdiği hassasiyet elbette takdir edilir. İslam’a karşı hakaret Batı’dan gelirse buna karşı tavır sergileyen İslam dünyası ve Müslümanlar, neden bu zulmün daha ahlaksızcası Çin’den geldiği zaman sessiz kalıyor? Doğu Türkistan’da namaz, oruç, başörtüsü, sakal ve dini ibadet, hepsi yasak. Allah’ın emri olan farz ibadetlerini yerine getiren Doğu Türkistanlılar vatan haini bölücü olarak suçlanıyor. BM’nin Avrupa Parlamentosu ve İnsan Hakları Kuruluşlarının raporlarında da bunların hepsi sabit” dedi.

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