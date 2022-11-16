'Müslüman tek dünyalı değildir!..'

Şu üç günlük dünyada nice planlarımız vardır geleceğe dair. Aynı zamanda kaygılıyız da geleceğimizden. Acaba geçinebilecek miyiz? Acaba maaş yeter mi? Çocuklarımızı okutabilir miyiz, onları evlendirmeye gücümüz olur mu? Bunun için türlü-türlü planlarımız vardır hayata dair. Ancak dünyevileşmenin bir yansıması olarak nerdeyse tüm planlarımız mezara kadardır. Daha ilerisine dair ciddi manada bir hazırlık da yoktur. Belki dilde var ama hayatta uygulama sahamızda yoktur. İçinde yaşadığımız geçici hayata dört elle sarılır insan ama ebedi hayatına dair kılı kıpırdamaz. Geçici olanı kalıcı olana tercih eder.(A’la 16-17)

Bugün Müslümanın en büyük çıkmazı işte tam da burası. Âhirete iman ettiğini iddia eder ama iman ettiği âhirete dair yatırımı yoktur. Varsa da çok siliktir ve onu orada sahil-i selâmate çıkaracak seviyede değildir. Yani notları pek de iç açıcı değildir. Dünyada yaşarken öyle cürümler duyuyoruz ya da görüyoruz ki bu kadar da olamaz diyoruz. Bir Müslüman bunu yapamaz diyoruz. Âhirete, cennet-cehenneme, mizan-teraziye, hesap-kitaba iman eden birisi bunu asla yapamaz diyoruz. Ama vakıa o ki başımıza taş yağdıracak cürümler işleniyor. Cinsiyetsizlik, cinsi sapkınlıklar artık normal karşılanıyor ve hatta savunuluyor. İnsan hakkı ve özgürlük kılıfı ile topluma dayatılıyor. Maalesef sesleri de fazla çıkıyor. Nikahsız kadın erkek birlikteliği normal karşılanıyor artık. Misal, bir kadın cinayete kurban gidiyor. Haberlerde konu işleniyor. Lakin olayın veriliş tarzı çarpık. Genç kızın şüpheli ölümü… Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu..vs türünden veriliyor. Hiç kimse o kadın o adamın neyi oluyor, o saatte orada ne işi var diye soramıyor. Sorarsa linç edilir.

Geçtiğimiz günlerde gazetelere ve televizyon bültenlerine yansıyan bir haber dikkatimi çekti. Mevzu maaş için anlaşmalı boşanmalar. Bu konuda basında çıkan bazı haberlerin başlıkları şöyle: “Yetim-ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanma oyunu… Maaş için boşanmalar yaygınlaşıyor-SGK 6 bin kişiden 5 bininin maaş almak için kağıt üzerinde boşandığını ortaya çıkardı. Tespit edilirse cezası büyük. SGK ölüm aylığı için sahtecilik yapanları mercek altına aldı…” Şimdi salim bir kafa ile düşünelim. Âhiret kaygısı olan bir Müslüman hakkı olmadığı halde bilerek böyle bir cürümü işler mi? Tamam kanundan kaçtın, yakalanmadın diyelim. Mahşerde Allah’ın huzurunda bunun hesabını verme ihtimalin var mı? Kul hakkını yiyorsun. Hem de 85 milyon kulun hakkına tecavüz ediyorsun. Bir Allah’ın kulu da çıkıp buna helal diyebilir mi? Diyemez. Diğer taraftan hem boşanıyorlar hem de beraber yaşamaya devam ediyorlar. Orası da bir başka garabet.

Diğer taraftan medyada bu tür haberlerin veriliş tarzı da bize göre eksik. Madem Müslüman toplumda yaşıyoruz, bu tür haberlerin içinde olayın dini boyutuna da yer verilmeli ve işin uzmanı hocaların bu konudaki açıklamalarına da yer verilmeli. Misal ülkemizde en yetkili dini mercii olan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan hocalarımıza mikrofon uzatılmalı ve konunun dini boyutu da topluma anlatılmalı. Yoksa kanunla, kolluk kuvvetleri ile iş bir noktaya kadardır.

Bir hatıramı anlatayım. Bundan yaklaşık 20 sene evvel Siirt’te vazifeliyken Pervari müftüsü arkadaşımız anlatmıştı. Kaymakam bey ile bir köye gitmişler. Bakmışlar ki köyde kaçak elektrik kullanımı sıfır. Öyle ya diğer köylerde nerdeyse herkes kaçak elektrik kullanırken bu köyde hiç kimse kaçak elektrik kullanmıyor. Köylülere bunun sebebini sormuşlar. Aldıkları cevap düşündürücü. Bundan önce köyümüze bir imam geldi, bunun dinen haram olduğunu, kul hakkı olduğunu söyledi. Biz de o günden sonra bundan vazgeçtik …

Evet Müslüman tek dünyalı değildir. Asıl hayat ahret hayatıdır. “…ahret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi!”(Ankebut 29/64 ) Onu da burada kazanıyoruz. Bunun için Müslüman kaygılı olacak ama bu kaygı mezardan da ötesini kapsayacak. Ya cennete gidemezsem, ya cehenneme yuvarlanırsam, ya hesabım kötü olursa diye kaygılanmalı ve hep hesabı, büyük mahkemeyi düşünmeli. İşin şakası yok.