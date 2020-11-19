Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi

Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği'nin (IGADF) hazırladığı rapor, üst düzey komandoların acemi askerlerin "kan görmeye" alışması için savunmasız tutsakları öldürmeye zorladığına dair "inandırıcı deliller" olduğunu da işaret etti.

2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da özel kuvvetler personelinin yaptıklarına ilişkin soruşturmanın bulgularını detaylandıran Avustralyalı General Angus John Campbell, 23 ayrı olayda 25 Avustralyalı Özel Kuvvetler personelinin 39 'yasa dışı cinayet işlediğinin' ortaya çıktığını söyledi.

Raporda yer verilen cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli şekilde işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok" ifadesini kullandı.

Raporun yayınlanmasının ardından Avustralya yönetimi 19 muvazzaf ve eski askerin, 39 Afgan yerlisini öldürdüğü iddiasıyla cezai kovuşturmaya sevk edileceğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Morrison Afgan halkından özür diledi

Mağdurların ailelerine tazminat ödenmesini öneren rapor, Avustralya Başbakanı Morrison'ın Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani ile görüşmesinden sonra geldi.

Ghani’nin ofisi Twitter’da "Avustralya Başbakanı, Afganistan’daki bazı Avustralyalı askerlerin görevi kötüye kullanmasından dolayı en derin üzüntüsünü dile getirdi" diye yazdı.

Avustralya Savunma Kuvvetlerindeki (ADF) 25 personelinin ya suçları işlediğine ya da en azından ciddi suçlara karıştığına dair "inandırıcı bilgiler" olduğunu vurgulayan General Campbell da, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim" dedi.

Gizli belgeler basına sızdı; Avustralya hükümeti harekete geçti

Bir askeri avukatın basına gizli belgeleri sızdırmasının ardından ortaya çıkan olay hakkında Avustralya hükümeti resmi soruşturma başlatmıştı.

Dört yıl süren soruşturma 2003 ile 2016 yılları arasında Afganistan'daki savaş suçları söylentilerini araştırdı. 20 binden fazla belge ve 25 binden fazla görüntü incelenirken 423 yeminli tanıkla görüşüldü.

Rapor, çiftçiler ve diğer Afgan yerlilerinin de bulunduğu bu kişilerin öldürülmeden önce tutuklandıklarını bu sebeple de uluslararası hukuk kapsamında bulunduklarını ileri sürüyor.

Üst düzey özel kuvvetler personelinin silahsız Afganların öldürülmesi emrini verdiği iddialarını da içeren raporda, "Acemi askerlerin öldürmeye alışmaları için 'kanlı' adı verilen bir uygulamaya tabi tutuldukları ve devriyre komutanlarının kendilerinden mahkumları vurmalarını istediğine dair "inandırıcı kanıtlar" bulunduğu belirtiliyor.

"Cesetlerin yanlarına silah ve bomba yerleştirmişler"

Bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için silah ve bombaları yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere ulaştıklarını aktaran General Campbell, "Bunlar hukuka aykırı kasıtlı cinayetlerin gizlenmesi amacıyla kullanılmak üzere geliştirildi. Ele alınan olaylar bir savaş suçuna ilişkin inandırıcı bilgilerin bulunduğu tespit edilen, öldürülenlerin savaşçı olmadığı açık olan davalardır" dedi.

Avustralya, Taliban milisleriyle savaşan ABD liderliğindeki koalisyonun bir parçası olarak 2002'den beri Afganistan'da askeri güç bulunduruyordu. Şu anda da ülkede bin 500 Avsutralya askeri görev yapıyor.