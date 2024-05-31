Müslüman paranı bunlara kaptırma! Migros'ta Kurban tuzağı...

Migros'un şubelerinin tamamında dinimizce haram kılınan alkol satışı yapılırken, yine dinimizin haram olarak yasakladığı domuz eti satışı da birçok şubesinde bulunuyor.

Migros, her Kurban bayramında olduğu gibi bu Kurban bayramında da ilanlar vererek Müslümanları tuzağa düşürmeye başladı.

Şubelerindeki reyonlarında her türlü melaneti bulunduran Migros, satın alınan kurbanları İslami usülllere göre kestiğini iddia ediyor.



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