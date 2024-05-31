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İSLAM Müslüman paranı bunlara kaptırma! Migros'ta Kurban tuzağı...
İSLAM

Müslüman paranı bunlara kaptırma! Migros'ta Kurban tuzağı...

Yeniakit Publisher
2024-05-31 02:52:00 - 2024-05-31 02:56:26
Müslüman paranı bunlara kaptırma! Migros'ta Kurban tuzağı...

Şubelerinin tamamında alkol, birçoğunda ise domuz eti satan Migros, Müslümanları Kurban ibadeti konusunda kandırmaya çalışıyor.

Migros'un şubelerinin tamamında dinimizce haram kılınan alkol satışı yapılırken, yine dinimizin haram olarak yasakladığı domuz eti satışı da birçok şubesinde bulunuyor.

Migros, her Kurban bayramında olduğu gibi bu Kurban bayramında da ilanlar vererek Müslümanları tuzağa düşürmeye başladı.

Şubelerindeki reyonlarında her türlü melaneti bulunduran Migros, satın alınan kurbanları İslami usülllere göre kestiğini iddia ediyor.


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Yorumlar

Erdem çolak

Gerçekten inadına buradan kesen yakınlarımdaysan bile benden uzak dur

Sezai Dumlu

Böyle yerlerden alışveriş yapmak bile caiz değilken birde bize ait olan kurban ibadetinin bunlara yaptırmak kesinlikle doğru değildir,...!
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