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Gündem Yalova depremi sonrası korkulan soruya yanıt! Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklama
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Yalova depremi sonrası korkulan soruya yanıt! Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklama

Yeniakit Publisher
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Yalova depremi sonrası korkulan soruya yanıt! Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklama

Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedilirken gözler yeniden olası Marmara depremine çevrildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının Büyük Marmara veya Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmediğini belirterek, “Büyük deprem üretme riski yok” değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

AFAD verilerine göre Yalova açıklarında saat 22.08’de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 7,96 kilometre olarak ölçüldü.

Gözler yeniden Marmara’ya çevrildi

Depremin İstanbul’un bazı ilçelerinde de hissedilmesi, “Büyük Marmara depreminin habercisi mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova açıklarındaki sarsıntının ardından yaptığı değerlendirmede depremin kamuoyunda tartışılan Büyük Marmara veya “Adalar Fayı” üzerinde meydana gelmediğini ifade etti.

Üşümezsoy’a göre sarsıntının kaynağı, 1999 Gölcük depreminin ardından stres aktarılan ikincil fay kolları.

Üşümezsoy: Büyük deprem üretme riski yok

Depremin yaklaşık 1 kilometrekarelik küçük bir fay düzlemindeki kırılmadan kaynaklandığını belirten Üşümezsoy, söz konusu tali fayların büyük deprem oluşturabilecek ölçekte olmadığını söyledi.

Üşümezsoy, bu bölgede yaşanabilecek hareketliliğe ilişkin değerlendirmesinde, ikincil kollarda en fazla 5 büyüklüğü civarında depremlerin görülebileceğini ifade etti.

İstanbul’da neden hissedildi?

Yalova açıklarındaki 3,5 büyüklüğündeki depremin Kartal, Tuzla ve Anadolu Yakası'nın kıyı kesimlerinde hissedilmesine de değinen Üşümezsoy, bunun fay geometrisiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Üşümezsoy’a göre bölgede kuzeye, yani Tuzla yönüne uzanan verev nitelikte ikincil fay kolları bulunuyor. Küçük büyüklükteki sarsıntının İstanbul’un Anadolu Yakası'nda hissedilmesinde bu yapının etkisi bulunuyor.

“Adalar Fayı ölü bir faydır”

Üşümezsoy, uzun süredir tartışılan Adalar Fayı konusunda da dikkat çeken değerlendirmesini yineledi.

Adalar Fayı üzerinde büyük bir deprem beklenmesinin bilimsel temeli bulunmadığını savunan Üşümezsoy, “Adalar Fayı ölü bir faydır” görüşünü dile getirdi.

Adalar çevresinde meydana gelen hareketliliğin ana faydan değil, ana hattı kuzey yönünde kesen daha küçük tali faylardan kaynaklandığını ifade etti.

1999 Gölcük depremine dikkat çekti

Üşümezsoy’un değerlendirmesine göre, 1999 Gölcük depreminde ana fay hattının kırılmasıyla büyük ölçüde boşalan stresin bir bölümü çevredeki ikincil kollara aktarıldı.

Bu nedenle tali faylarda zaman zaman küçük ölçekli stres boşalımlarının yaşanabileceğini belirten Üşümezsoy, Yalova açıklarındaki son depremi de bu çerçevede değerlendirdi.

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