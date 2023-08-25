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Dünya Müslüman olan Rus adamın Türkiye ve Erdoğan sevgisi şaşırttı!
Dünya

Müslüman olan Rus adamın Türkiye ve Erdoğan sevgisi şaşırttı!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 11:38:00 -
Müslüman olan Rus adamın Türkiye ve Erdoğan sevgisi şaşırttı!

Yıllar önce Türkiye'de çalışırken İslam'ı kabul eden bir Rus, Türkiye'ye olan derin sevgisini dile getirdi.

Yıllar önce Türkiye'de çalışırken İslam'ı kabul eden bir Rus, Türkiye'ye olan derin sevgisini dile getirdi.

Moskova'dan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kalbi selamlarını ileten Vladimir, İslam'ı kabul ettiğinde Mehmet adını aldığını söyledi. Yeni Şafak muhabirine verdiği kısa röportajda Mehmet, Ruslar ve Türkler arasındaki güçlü bağa dikkat çekerken, Türkiye'nin güneyinde yaşanan trajik deprem nedeniyle Türk milletine sabır dileyerek destek verdi.

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