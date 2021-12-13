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Dünya Müslüman öğrenciye “Dinini değiştir” baskısı
Dünya

Müslüman öğrenciye “Dinini değiştir” baskısı

İslamofobinin etkisini her geçen gün daha da hissettirdiği Fransa’da, İslam düşmanı bir Fransız öğretmenin, Müslüman bir öğrenciden dinini değiştirmesini istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 23:23:00 -
Müslüman öğrenciye “Dinini değiştir” baskısı

Münübe Yılmaz

İslamofobinin etkisini her geçen gün daha da hissettirdiği Fransa’dan yine bir zorbalık haberi geldi. Nazur City sitesinin haberine göre, İslam düşmanı bir Fransız öğretmenin, Müslüman bir öğrenciden dinini değiştirmesini istediği ortaya çıktı. Katolik liselerinde Müslüman öğrencilerin olmasının pek çok soruna yol açtığını ifade eden alçak öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.

Sadece bir şakaymış

Edinilen bilgiye göre, bir sınıfında, Katolik okullarında sadece Katolik öğrencilerin okuması gerektiğini anlatan aşırı sağcı öğretmene, Müslüman bir öğrenci “Bu okullar yalnızca Katolikler için değil” diyerek itiraz etti. Müslüman öğrencinin sözlerinden rahatsız olan ırkçı öğretmen ise söz konusu öğrenciden sınıftaki diğer Müslüman arkadaşlarıyla birlikte dinini değiştirmesini ve Katolikliğe geçmesini istedi. Yapılan çok sayıda şikayet üzerine ırkçı öğretmenin görevine son verildi. İslam düşmanı öğretmen ise Müslüman öğrencilere yönelik ifadelerinin “sadece bir şaka olduğunu” iddia ederek büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.

Anketler “İslamofobi arttı” diyor

Son yıllarda yapılan anketler, Fransız Müslümanların, eğitim kurumlarında çok sayıda İslamofobik eylemle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

 

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