Müslüman kıyafeti giydi diye meclisten kovuldu

Münübe Yılmaz

Afrika ülkesi Zambiya'da, Lumezi Bağımsız Milletvekili Münir Zulu, Müslüman kıyafeti giydiği için Meclis’ten kovuldu. Ülkede Müslüman erkeklerin sıklıkla tercih ettiği uzun bir elbise olan “thobe” ile parlamentoya gelen Zulu, kıyafetinin meclis yönetmeliğine aykırı olduğu iddiasıyla dışarı çıkartıldı. Müslüman milletvekili, “thobe”nin “Afrika Togaları” kategorisinde listelendiğini ve meclis içtüzüğüne aykırılık teşkil etmediğini belirterek pervasız tavra tepki gösterdi.

Bağımsızlığını 1964 yılında İngiltere’den kazanan 13 milyonluk ülkede, nüfusun yüzde 87’sini Hristiyanlar, yaklaşık yüzde 1’ini de müslümanlar oluşturuyor. Ancak Müslüman derneklerinin temsilcileri, nüfus oranlarının yüzde 11 ile yüzde 20 arasında olduğunu ifade ediyor.