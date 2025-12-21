Müslüman kardeşlere karşı haçlı ittifakı! ABD’den yardım istediler

Abdullah, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Müslüman Kardeşler’in kurucusu Şeyh Hasan el-Benna’nın yer aldığı ve Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesine ait olduğu belirtilen manipüle edilmiş bir görseli kullanarak, İhvan’a karşı yürütülecek mücadelenin “terörle savaş” benzeri küresel bir cephe gerektirdiğini savundu. Abdullah paylaşımında, “İhvan’a karşı savaş, Amerika liderliğinde dünyanın 192 ülkesini kapsayan küresel bir ittifaka ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

Bu çıkış, Washington’dan gelen adımlarla birlikte okunduğunda dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Müslüman Kardeşler’in bazı kollarını “yabancı terör örgütü” ve “özel olarak belirlenmiş küresel terörist” listesine alma sürecini resmen başlattı. Söz konusu kararın, İslam dünyasının en köklü ve en yaygın hareketlerinden biri olan İhvan’a karşı ağır yaptırımların önünü açacağı belirtiliyor.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent’e, başta Mısır, Lübnan ve Ürdün olmak üzere Müslüman Kardeşler’in bazı yapılarının terör örgütü sayılıp sayılmayacağına dair kapsamlı bir rapor hazırlama talimatı verdi. Rapordan sonra 45 gün içinde gerekli adımların atılması istendi.

Trump yönetimi, bu ülkelerdeki İhvan bağlantılı yapıların, işgalci İsrail’e ve ABD müttefiklerine karşı şiddeti teşvik etmek, ya da Hamas’a maddi destek sağlamak gibi iddialarla hedef alındığını duyurdu. Beyaz Saray açıklamasında ise, “Trump, ABD çıkarlarına ve müttefiklerine karşı istikrarsızlaştırıcı kampanyaları besleyen, sınır aşan Müslüman Kardeşler ağını hedef almaktadır” denildi.

ABD’de özellikle Cumhuriyetçi siyasetçiler ve Siyonist çevreler, uzun süredir Müslüman Kardeşler’in terör örgütü ilan edilmesi için baskı yapıyor. Trump’ın ilk başkanlık döneminde de gündeme gelen bu plan, ikinci dönemde yeniden hız kazandı. Dışişleri Bakanı Rubio da yönetimin bu yönde aktif çalışmalar yürüttüğünü açıkça ifade etti.

Öte yandan ABD içinden de dikkat çeken bir adım geldi. Teksas Eyaleti Valisi Cumhuriyetçi Greg Abbott, geçtiğimiz hafta Müslüman Kardeşler’i eyalet düzeyinde terör örgütü ilan etti.

1920’li yıllarda Mısır’da, laiklik ve Batıcı-milliyetçi akımlara karşı İslami bir direniş hareketi olarak kurulan Müslüman Kardeşler, kısa sürede İslam coğrafyasının tamamına yayıldı. Bugün gelinen noktada ise, İhvan’ın küresel ölçekte hedefe konulması, İslamî siyasi bilince karşı topyekûn bir tasfiye operasyonu olarak değerlendiriliyor.