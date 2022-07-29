Müslüman Kardeşler, siyasetten çekildiğini duyurdu

Müslüman Kardeşler Rehberlik Konseyi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten İbrahim Munir, Reuters haber ajansına verdiği röportajda "Siyasi partiler arasındaki seçimler devlet tarafından organize edilse bile biz güç mücadelesini reddediyoruz. Bu tamamen bizim tarafımızdan reddedilmektedir" sözleriyle kararı açıkladı.

Mısır'da 1928 yılında kurulan İslami hareketin şiddeti reddettiğini de vurgulayan Munir, ''Şiddeti tamamen reddediyoruz ve bunu Müslüman Kardeşler'in ideolojisinin dışında olduğunu düşünüyoruz. Sadece şiddet ve silah kullanımı değil, Mısır'da güç için herhangi bir biçimde mücadeleyi reddediyoruz" diyerek sandığa gitmeyeceklerinin altını çizdi.