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İSLAM Müslüman işadamlarının ödeme yolu: 'Allah razı olsun kartı'
İSLAM

Müslüman işadamlarının ödeme yolu: 'Allah razı olsun kartı'

Yeniakit Publisher
2024-07-01 10:29:00 - 2024-07-01 10:29:48

Sosyal medyada Müslümanların etkisiz kalmasının sebeplerini anlatan araştırmacı yazar Altay Cem Meriç, Müslümanların sosyal medyada varlık göstermediğini belirtti. Meriç, Müslüman zenginleri paraya kıymayıp, dini hassasiyetleri kullanmaları nedeniyle eleştirdi.

Sosyal medyada Müslümanların etkisiz kalmasının sebeplerini anlatan araştırmacı yazar Altay Cem Meriç, Müslümanların sosyal medyada varlık göstermediğini belirtti. Meriç, Müslüman zenginleri paraya kıymayıp, dini hassasiyetleri kullanmaları nedeniyle eleştirdi.

Günümüzde cami yapmak yerine o paranın sosyal medyada kullanılması müslümanların daha fazla işine yarayacaktır. Zira ateist bir youtube yayıncısı tek bir video ile onbinlerce gencin imanını çalabiliyor...!

Artık savaş sosyal medya ve sokakta. Bina dikerek islam yayılmıyor...

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Yorumlar

Samu Önemli

Bu boş fikir için arkadaşı gönülden tebrik ederim. Desinler çok önemli hale gelmiş demek ki
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