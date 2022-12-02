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İSLAM Müslüman arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci İslam'la şereflendi
İSLAM

Müslüman arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci İslam'la şereflendi

Karabük Üniversitesi öğrencisi Çad vatandaşı Dıngambaye Bıenvenu, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 23:51:00 - 2022-12-03 00:48:24
Müslüman arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci İslam'la şereflendi

Karabük Üniversitesi öğrencisi Çad vatandaşı Dıngambaye Bıenvenu, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Bıenvenu'nün 4 yıldır Müslüman arkadaşlarıyla aynı evde yaşadığı ve İslamiyet'ten etkilendiği belirtildi.

Kelime-i Şehadet getirdi

Müslüman olmaya karar veren Bıenvenu için İl Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. Törende, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Bıenvenu'ye bilgiler verildi. Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bıenvenu, "İsa" ismini aldı.

Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Aksu, İsa Bıenvenu'ye "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

 

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