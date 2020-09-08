Müslüman alimler, "İsrail'le normalleşmenin haram olduğu" yönünde fetva yayınladı

DOHA (AA) - Müslüman alimler, İsrail'le barış yapmanın ve normalleşmenin haram olduğu yönünde fetva yayınladı.

Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Müslüman Alimlerden bildiri" başlığı altında video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ardınan 200'den fazla alimin imzasını taşıyan bir fetva yayınladı.

"İsrail'le barış ve normalleşme adı altında yapılan tüm anlaşmalar haramdır, İslam şeriatına göre batıldır ve büyük suçtur; Allah ve Resulünün, Filistin halkının, İslam ümmetinin haklarına ihanettir." denilen fetva metninde, bazı Arap ülkeleriyle İsrail arasında varılan anlaşmanın barış adımı olarak görülemeyeceği aksine, en mukaddes ve en bereketli topraklardan vazgeçme anlamı taşıdığı ifade edildi.

Bu yapılanın, "işgalci düşmanı ve işlediği haram suçları meşru görmek" anlamına da geldiği belirtilen metinde, anlaşmanın ayrıca düşmana Filistin'in tamamını işgal etme ve başta Körfez ülkeleri olmak üzere Orta Doğu üzerinde hegemonya kurma fırsatı verdiği kaydedildi.

Bazı ilim mensupları ve fetva kurumlarının normalleşme anlaşmasını tebrik etmesinin kınandığı metinde, iktidardaki yöneticileri razı etmek için İslam hukuku sabitelerinin dışına çıkılmasının esefle karşılandığı aktarıldı.

Metinde ayrıca, Filistin davasının sadece siyasi bir mesele olmadığı, İslam'a göre 3 kutsal mescitten biri olan Mescid-i Aksa'nın, bu Filistin davası kapsamında bulunduğu vurgulandı.

Metne imza atan alimler arasında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Başkan Yardımcısı İsam el-Beşir, Mütevelli Heyeti Üyeleri Ali es-Salabi ile İkrime Sabri, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Singapur İslam Alimleri Konseyi Başkanı İzal bin Mustafa Kamar, Mısırlı İslam alimi Zalul en-Neccar, Yemenli alim Abdullah ez-Zindani ve Suriye İslam Konseyi Başkanı Usame Abdulkerim er-Rifai de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.