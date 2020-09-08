  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Müslüman alimler, "İsrail'le normalleşmenin haram olduğu" yönünde fetva yayınladı
Aktüel

Müslüman alimler, "İsrail'le normalleşmenin haram olduğu" yönünde fetva yayınladı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden 200'den fazla alimin imza attığı fetva metninden: - "İsrail'le barış ve normalleşme adı altında yapılan tüm anlaşmalar haramdır, İslam şeriatına göre batıldır ve büyük suçtur; Allah ve Resulünün, Filistin halkının, İslam ümmetinin haklarına ihanettir"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:51:20 -
Müslüman alimler, "İsrail'le normalleşmenin haram olduğu" yönünde fetva yayınladı

DOHA (AA) - Müslüman alimler, İsrail'le barış yapmanın ve normalleşmenin haram olduğu yönünde fetva yayınladı.

Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Müslüman Alimlerden bildiri" başlığı altında video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ardınan 200'den fazla alimin imzasını taşıyan bir fetva yayınladı.

"İsrail'le barış ve normalleşme adı altında yapılan tüm anlaşmalar haramdır, İslam şeriatına göre batıldır ve büyük suçtur; Allah ve Resulünün, Filistin halkının, İslam ümmetinin haklarına ihanettir." denilen fetva metninde, bazı Arap ülkeleriyle İsrail arasında varılan anlaşmanın barış adımı olarak görülemeyeceği aksine, en mukaddes ve en bereketli topraklardan vazgeçme anlamı taşıdığı ifade edildi.

Bu yapılanın, "işgalci düşmanı ve işlediği haram suçları meşru görmek" anlamına da geldiği belirtilen metinde, anlaşmanın ayrıca düşmana Filistin'in tamamını işgal etme ve başta Körfez ülkeleri olmak üzere Orta Doğu üzerinde hegemonya kurma fırsatı verdiği kaydedildi.

Bazı ilim mensupları ve fetva kurumlarının normalleşme anlaşmasını tebrik etmesinin kınandığı metinde, iktidardaki yöneticileri razı etmek için İslam hukuku sabitelerinin dışına çıkılmasının esefle karşılandığı aktarıldı.

Metinde ayrıca, Filistin davasının sadece siyasi bir mesele olmadığı, İslam'a göre 3 kutsal mescitten biri olan Mescid-i Aksa'nın, bu Filistin davası kapsamında bulunduğu vurgulandı.

Metne imza atan alimler arasında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Başkan Yardımcısı İsam el-Beşir, Mütevelli Heyeti Üyeleri Ali es-Salabi ile İkrime Sabri, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Singapur İslam Alimleri Konseyi Başkanı İzal bin Mustafa Kamar, Mısırlı İslam alimi Zalul en-Neccar, Yemenli alim Abdullah ez-Zindani ve Suriye İslam Konseyi Başkanı Usame Abdulkerim er-Rifai de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini açıkladı. ..
Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı
Dünya

Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası yaptığı küstah hamlelerle bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan'da muhalefet..
Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...
Gündem

Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün kendisini karşılayan korumada 1 saat sonra koronavirüs çıktığını bildirdi. ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı