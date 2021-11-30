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Dünya Müslüman adam, zengin Yahudi kızla evlenmek için Yahudi kılığına girdi
Dünya

Müslüman adam, zengin Yahudi kızla evlenmek için Yahudi kılığına girdi

ABD’de, filmlerde görmeye alışık olunan tipte bir olay yaşandı. Lübnan doğumlu Müslüman bir adam, zengin bir Yahudi kızla evlenmek için Yahudi kılığına girdi. Damadın maskesini ise gelinin babası indirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 23:11:00 -
Müslüman adam, zengin Yahudi kızla evlenmek için Yahudi kılığına girdi

Münübe Yılmaz

ABD’de, filmlerde görmeye alışık olunan tipte bir olay yaşandı. Medyaya yansıyan haberlere göre, Lübnan doğumlu Müslüman bir adam, Brooklyn'li Yahudi bir kızla evlenmek için Yahudi kılığına girdi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki “Eliyah” Hawila, Brooklyn’deki Suriye Yahudi toplumunun da katıldığı ve gelinin ailesinin tertip ettiği şatafatlı bir törenle Sally adındaki kadınla evlendi. Limuzinler ve hatta helikopterlerin olduğu düğünde damadın ailesinden ise hiç kimse yer almadı. Gelinin babası bu durumdan şüphelendi. Dedektiflere taş çıkartan baba, titiz bir araştırma sonrasında damadın adının “Eliyah” değil, “Ali Hassan” olduğunu ve Lübnanlı Şii bir aileye mensup olduğunu belirledi.

“Gizli bir görevdeyim” demiş 

Yaşananlarla ilgili konuşan damat, bir Yahudi arkadaşlık sitesinde tanıştığı geline, gerçek kimliğini öğrendikten sonra “Ben Ulusal Güvenlik Ajansı (ABD'nin en çok istihbarat toplayan teşkilatı) için çalışan bir casusum ve gizli bir görevdeyim” diyerek yalan söylediğini itiraf etti. Aynı yalanı kayınvalidesine de söylediğini belirten pişkin damat, "İslam'la hiçbir bağlantım yok. Kendimi Yahudi hissediyorum" diyerek sahte Yahudi kişiliğinde ısrar etti. Gelinin güvenli bir eve taşındığı, FBI ve Ulusal Güvenlik Ajansı’nın ise “Yahudi cemaatine hain emellerle sızma” şüphesiyle damat hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.

 

 

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