Musluktan akan suya dikkat! Ölümcül olabilir!

Legionella bakterisinin bulunduğu suyu içmek veya su damlacıklarını teneffüs etmek, zatürre hastalığı ile benzer semptomlar gösteren Lejyoner hastalığına neden oluyor. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) verilerine göre, Leyoner hastalığına yakalanan her on kişiden biri hayatını kaybediyor. İşte detaylar…

Legionella bakterisine dikkat!

Su kaynaklı hastalıklar her yıl dünya genelinde yüz milyonlarca insanı etkiliyor. Lejyoner hastalığı da su kaynaklı hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalığa neden olan Legionella bakterisi, durağan ve tatlı su kaynaklarından binaların tesisat sistemlerine taşınıyor. Legionella bakterisi; konutlarda, okullarda, hastanelerde, otellerde ve daha birçok yaşam alanında ki; su borularında, duş başlıklarında, jakuzilerde ve betonarme su depolarında hayat buluyor. Legionella bakterisi bulunan suyun içilmesi veya su damlacıklarının teneffüs edilmesi ise Lejyoner hastalığına neden oluyor. Zatürre hastalığını taklit eden bu hastalığın belirtileri ise; yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şeklinde sıralanıyor.

On kişiden biri hayatını kaybediyor

Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) verilerine göre, bu hastalığa yakalanan her on kişiden biri hayatını kaybediyor.

Ekomaxi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yağız, Lejyoner hastalığı ile mücadele kapsamında binalarda ki su depolarında muhafaza edilen suyun güvenliğine dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

Betonarme su depoları hastalık riskini artırıyor

“Suyun durgun olduğu su depoları, Legionella bakterisinin gelişmesine neden oluyor. Özellikle zamanla mukavemeti zayıflayan ve çatlaklar oluşan betonarme su depolarında suyun sıcaklık değerleri, dış ortam şartlarına göre değişiyor. Bu durum ise suyun kimyasal yapısının bozulmasına ve depoda; pas, yosun ve bakteri oluşumuna neden oluyor. Bu nedenle Legionella bakterisi ile mücadelede mukavemeti ve yalıtım katsayısı oldukça yüksek olan yüksek GRP Su Deposu teknolojisi tercih etmek kritik önem taşıyor.

GRP Su depoları, suyun kalitesini koruyor

Yüksek mühendislik malzemesi olarak bilinen SMC veya cam elyaf takviyeli kompozit malzeme ile üretilen GRP su depoları, aşırı sıcak ve aşırı soğuk dış ortam şartlarından etkilenmediği için depolanan suyun kalitesinde hiç bir değişiklik veya bozulma olmuyor. Ayrıca GRP depo panellerinin pürüzsüz yüzey yapısı ve cam elyaf içeriği nedeniyle UV ışınlarının geçirgenliği sıfıra yakın oluyor. Bu sayede depolanan su içerisinde; yosun, mantar ve bakteri oluşumunu önlüyor. Ancak Lejyoner hastalığı ile mücadeleyi yalnızca betonarme su depolama sistemleri ile sınırlamamak ve konuyu daha kapsamlı olarak ele alıp, yapılardaki tesisat sistemlerinin tamamını gözden geçirmek gerekiyor. Ayrıca binalardaki içme suyu tesisatının uzman mühendisler tarafından tasarlanması da bu sorunla mücadelede büyük önem taşıyor” dedi.

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