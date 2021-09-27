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Spor Muslera'ya neler oluyor?
Spor

Muslera'ya neler oluyor?

Galatasaray'da sakatlandığı zaman tüm taraftarların yana yana düşündüğü Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın pozisyon başına yediği gol oranında ligin en kötü kalecisi olarak görülmesi endişe veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 15:19:00 -
Muslera'ya neler oluyor?

Galatasaray'da sakatlandığı zaman tüm taraftarların yana yana düşündüğü Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın pozisyon başına yediği gol oranında ligin en kötü kalecisi olarak görülmesi endişe veriyor.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Göztepe maçında yediği golde kalesini erken boşaltması nedeniyle eleştirilen deneyimli file bekçisi Muslera, bu sezonki kötü performansıyla gündemden düşmüyor.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yedi. Kurtarış yüzdesi %58 olan Muslera, bu alanda ligin en kötü kalecisi konumuna geriledi.

Öte yandan Muslera, geçen sezonlarda kurtarış yüzdesini %80'lere çıkarmış ve ligin en iyisi olmuştu.

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