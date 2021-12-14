Muslera’nın nesi var? Muslera sakatlığı ne? Fernando Muslera sağlık durumu nasıl?

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golününü 80. dakikada Faycal Fajr kaydetti. Maçta Muslera sakatlık geçirdi. Sivasspor maçında Luyindama ile çarpışarak yerde kalan ve daha sonra oyuna devam edemeyen tecrübeli kaleci Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin sarı kırmızılı külüpten açıklama yapıldı.

Muslera sakatlığı ne?

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera’nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi. Galatasaray, Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray'dan Muslera sakatlığına ilişkin açıklama yapıldı. İşte GS'den yapılan o açıklama: "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama’nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

Muslera’nın sakatlığı ne zaman bitecek?

Gelen bilgilere göre; Muslera, 8-10 hafta arası takımdan ayrı kalacak.