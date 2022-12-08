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Spor Muslera'nın başı fena belada! Sonu böyle mi olacaktı?
Spor

Muslera'nın başı fena belada! Sonu böyle mi olacaktı?

Uruguay'ın Gana ile oynadığı 2022 Dünya Kupası karşılaşmasında hakemi ittiren Fernando Muslera'ya 10 maçlık ceza gelebilir.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 15:45:00 -
Muslera'nın başı fena belada! Sonu böyle mi olacaktı?

Uruguay'ın Gana ile oynadığı 2022 Dünya Kupası karşılaşmasında hakemi ittiren Fernando Muslera'ya 10 maçlık ceza gelebilir.

2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da, Gana ile oynanan karşılaşma sonrası başta Galatasaraylı Fernando Muslera olmak üzere birçok isim, hakeme şiddetli itirazda bulunmuştu.

Güney Amerika ekibine FIFA tarafından soruşturma açıldı.

Disiplin Komisyonu, Gana maçının ardından yaşananlar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı.

10 maç ceza yolda

Hakemi ittirmesi nedeniyle Muslera'ya ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli eldvenin kaç maç ceza alacağı merak konusuydu. Muslera ile ilgili o gerçek ortaya çıktı.

Uruguaylı isme 10 maça kadar ceza gelebileceği belirtiliyor.

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