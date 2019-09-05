Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera: "8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim"

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini sonlandıran ve sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer almaya başlayan kaleci Volkan Demirel'e yeni görevinde başarı diledi. Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, Volkan Demirel'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti: "8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.