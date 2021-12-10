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Spor Muslera'dan maç sonrası açıklama
Spor

Muslera'dan maç sonrası açıklama

Galatasaray kaptanı Muslera, Lazio ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 02:00:00 -
Muslera'dan maç sonrası açıklama

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Lazio maçının ardından konuştu.

Uruguaylı kaleci maç sonu yaptığı açıklamada namağlup lider olarak gruptan çıkmayı hak ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Takımla gurur duyuyorum"

"Bugün yüzde yüzünü veren bir Galatasaray vardı. Takımla gurur duyuyorum. Bugün bir kez daha lider olmayı hak ettiğimizi gösterdik. Hiç kaybetmeden gruptan çıkıyoruz. Camiamıza taraftarımıza armağan olsun. Taraftara özel olarak armağan olsun."

"Benim ikinci evim Türkiye"

"Benim ikinci evim Türkiye! İtalya önemli, Avrupa'ya ilk adımımı burada attım ama benim ikinci evim Türkiye!"

"12 puan almak kolay değil"

"Bugün taktik, ofansif, defansif anlamada çok iyi bir Galatasaray vardı. Şampiyonlar Ligi tadında bir gruptan 12 puan almak kolay değil. Her maça çok iyi hazırlandık, çok iyi oynadık. %100 liderliği hak ettik. Lider geldik, lider dönüyoruz."

"Bir hayalimiz, rüyamız var"

"Adım adım gitmemiz lazım. Bir hayalimiz, rüyamız var. Lider bitirdik. Bunu hak ettik. Bunun keyfini çıkaracağız. Adım adım rüyamıza doğru ilerleriz umarım."

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