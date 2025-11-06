Muslera'dan Galatasaray mesajı: Gurur duyuyorum
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Fernando Muslera, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
'GURUR DUYUYORUM'
Muslera maçı izlediği anın fotoğrafını atarak, "Gurur duyuyorum" notunu düştü.
OSİMHEN DAMGA VURDU
Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yendi.
"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
9 PUANA YÜKSELDİ
Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.