  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ahmet Özer hakkında flaş karar

Başörtülü öğrencisine böyle hakaret etti “Bu başla diş hekimi olamazsın, temizlikçiye benziyorsun!” Özel Üniversitede 28 Şubat kafalı hoca

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yakın arkadaşını NASA'nın başına yeniden aday gösterdi

Türkiye İsrail'in uykusunu kaçırdı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas hamlesi

2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!

5 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

New York’un yeni seçilen başkanı Müslüman diye pazarlandı LGBT’li çıktı! Zohran Mamdani’nin ilk icraatı tartışılıyor

İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını Çin destekliyor müzakere edildi

ABD’den nükleer gözdağı: Kıtalararası balistik füze Minuteman III test edildi!

Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor
Spor Muslera'dan Galatasaray mesajı: Gurur duyuyorum
Spor

Muslera'dan Galatasaray mesajı: Gurur duyuyorum

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Muslera'dan Galatasaray mesajı: Gurur duyuyorum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Fernando Muslera, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Fernando Muslera, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Maçın son düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Fernando Muslera, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

'GURUR DUYUYORUM'

Muslera maçı izlediği anın fotoğrafını atarak, "Gurur duyuyorum" notunu düştü.

OSİMHEN DAMGA VURDU

Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yendi.

"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

9 PUANA YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.

Galatasaray, Ajax’a nefes aldırmadı!
Galatasaray, Ajax’a nefes aldırmadı!

Spor

Galatasaray, Ajax’a nefes aldırmadı!

Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi
Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi

Spor

Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga Galatasaray maçı sonrası konuştu
Ajax Teknik Direktörü John Heitinga Galatasaray maçı sonrası konuştu

Spor

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga Galatasaray maçı sonrası konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23