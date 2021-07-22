Muslera’dan 5 gol açıklaması! Yediği goller için özür diledi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. yenilen 5 golde en çok eleştirilen isimlerden biri de deneyimli kaleci Fernando Muslera oldu.

Muslera maçın ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Muslera açıklamasında, "Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim.

"Taraftarımıza teşekkür ederim"

Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.