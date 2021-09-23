Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından en çok konuşulan isimse Fernando Muslera oldu. Peki, maçtan sonra Muslera ne açıklaması yaptı?

Muslera ne söyledi? Fernando Muslera bu sezon kaç gol yedi?

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor maçında kalesinde üç gol gördü. Uruguaylı kaleci bu sezon 6 maçta gol yedi ve futbolseverlerin 'Muslera'da bir haller var' söylemine yol açtı. Muslera 6 haftada kalesinde gördüğü 9 golün yanı sıra yaptığı hatalar sebebiyle de taraftarının tepkisini çekmeye başladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Muslera, kötü günlerin üstesinden geleceklerini belirtti. Uruguaylı kaleci, "Biz Galatasarayız. Herkes kendisini daha iyi hazırlamalı. Üzüleceğiz ama bunu bir kenara bırakmalıyız. 3 gün sonra bir maçımız var. Bunu unutup, geleceğe bakmalıyız" dedi.