Muslera: Kaleciler yalnızdır

Bu sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray E Grubu'ndaki ilk maçında Serie A ekibi Lazio'yu Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek Kupa 2'ye 3 puanla başladı.

Karşılaşmanın ardından maçı Exxen'e değerlendiren Muslera, "Çok önemli bir galibiyetti. Nasıl başlarsanız, öyle gider. Kendi seyircimiz önünde iyi başlamalıydık. İtalya'nın en önemli takımlarından birine karşı oynadık. Ama Galatasaray hem ofansif hem de defansif olarak çok iyi işler yaptık. Milli takım dönüşlerinde böyle galibiyetler çok önemlidir. Çok enerjik ve genç bir takıma sahibiz. İyi bir galibiyet aldık ama artık önümüzdeki lig maçını düşünmemiz lazım." diye konuştu.

Lazio kalecisi Strakosha'nın yediği hatalı golle ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Muslera, "Baktığınız zaman benim de hatalarım oldu. Ben de bu tip sıkıntıları yaşadım. Kaleciler yalnız insanlardır. Kaleciler ne yazık kiş sahada yalnızdır. Bunu kabullenip moral bozmadan işimize bakmalıyız. Bu tür hatalar olacaktır. Pes etmemek lazım, devam etmek lazım. Diğer pozisyonlardaki oyuncular hata yapınca çok bir sıkıntı olmuyor ama kaleci hatasının affı olmuyor." ifadelerini kullandı.