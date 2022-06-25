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Spor Muslera ile yollar ayrılacak mı? İşte cevabı...
Spor

Muslera ile yollar ayrılacak mı? İşte cevabı...

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya Fransız ekibi Rennes talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 15:01:00 -
Muslera ile yollar ayrılacak mı? İşte cevabı...

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya Fransız ekibi Rennes talip oldu. 

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes, Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden tecrübeli kaleci Fernando Muslera'yı transfer listesine dahil etti. 

Rennes, Muslera'nın peşinde

Fanatik'te yer alan habere göre; transferde hareketli bir döneme giren Galatasaray 'da bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fernando Muslera'nın transferi için devreye girmiş durumda.
Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olunacak

Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe 'den Kim Min-jae'nin transferi adına uğraş verirken takımın ihtiyaçları doğrultusunda Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın da ismi gündeme geldi. Alfred Gomis'in performansından memnun olmayan Rennes, millî kaleci Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olacak tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor.

Bu noktada Romain Goyat, Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın listenin ilk sırasında yer aldığını belirtti. Yann Sommer ve Steve Mandanda'nın da olduğu transfer listesinde öncelik Uruguaylı kaleciye verilmiş durumda.

Haber Fransız basınında yer bulurken Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki kalecinin 2 milyon Euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği aktarıldı.

 

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