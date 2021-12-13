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Spor Muslera için "geçmiş olsun" mesajı
Spor

Muslera için "geçmiş olsun" mesajı

Demir Grup Sivasspor Kulübü, ligde oynadıkları karşılaşmada sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:39:00 -
Muslera için "geçmiş olsun" mesajı

Demir Grup Sivasspor Kulübü, ligde oynadıkları karşılaşmada sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, karşılaşmanın 80. dakikasında Muslera'nın takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak sakatlandığı anımsatıldı.

"Geçmiş olsun Muslera" başlığıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun sevilen ismi Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Maçın ardından kulüp resmi hesabımızdan paylaşılan fotoğrafta futbolcularımızın gol sevinci odaklanmış, bu esnada Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera yerde görülmektedir. Hiçbir art niyet taşımayan, sadece takımızın gol sevincinin yansıtılmaya çalışıldığı fotoğraf, kısa zamanda hesaplarımızdan kaldırılmıştır."

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