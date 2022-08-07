Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında gole izin vermeyen Fernando Muslera, 45. dakikada Antalyaspor'un kullandığı penaltıda gole izin vermeyince büyük övgü aldı.
Antalyaspor maçıyla Süper Lig'de sezonu açan Galatasaray'da Fernando Muslera mücadeleye kurtarışlarıyla damga vurdu.
Muslera'ya büyük övgü
Akdeniz ekibinin özellikle Haji Wright ile yakaladığı pozisyonlarda kalesini gole kapatan Muslera, 45. dakikada kurtardığı penaltıyla da büyük övgü aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar deneyimli eldiven hakkında binlerce paylaşım yaparken, Muslera kısa sürede sosyal medya gündeminin ilk sırasına yerleşti.