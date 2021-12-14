Muslera en az 2 ay yok!
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da, Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera sakatlanarak oyundan ayrılmıştı. Fernando Muslera'nın sağlık durumu belli oldu.
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da, Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera sakatlanarak oyundan ayrılmıştı. Fernando Muslera'nın sağlık durumu belli oldu. Muslera'nın en az, 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.