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Spor Muslera: Bunu bir kenara bırakmalıyız artık
Spor

Muslera: Bunu bir kenara bırakmalıyız artık

Galatasaray'ın Kayserispor'a 3-0'lık skorla yenildiği karşılaşma sonrası file bekçisi Muslera çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 22:45:00 -
Muslera: Bunu bir kenara bırakmalıyız artık

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kayserispor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

"Bunlar bahane değil"

Muslera, "Kayseri'yi tebrik etmek istiyorum. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. İyi mücadele ettiler." diyerek sözlerine başlayan Muslera, "Hafta boyunca iyi çalışıyoruz. Bir bahane bulmak doğru değil. Ligi erken açtık. Tamamıyla, birçok oyuncu yeni oyuncu. Bir adaptasyon süreci var. Bugün daha bir arkadaşımız ilk maçına çıktı. Bunlar bahane değil ama ligin başlangıcında böyle sıkıntılar oluyor. Soyunma odasında toplandık. Biz Galatasaray'ız, daha çok maçımız var, gelecekte bu sıkıntıları aştık dedik. Bunlar bahane değil. Herkes kendini daha iyi şekilde hazırlamalı. Herkes birbirini daha iyi tanıyacak. Bunu bir kenara bırakmalıyız artık. Lig var, Avrupa var. Lazio maçında o performansı gösteren bu takımdı. Bu potansiyel bizde var. Üzüleceğiz ama bunu bir kenara bırakmalıyız, 3 gün sonra bir maçımız var. Çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup geleceğe bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

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