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Gündem

Musk'ın uyduları Şırnak semalarında

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde Şırnak'ta görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 00:50:00 -
Musk'ın uyduları Şırnak semalarında

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldeleri semalarından da görülen uydular kameralara yansıdı.

Uydu takımları, Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edildi.

Bu proje kapsamında da binden fazla Starlink uydusu uzaya salındı. Bu uydular Şırnak'tan da görüldü. Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ancak bu ışıkların SpaceX'in Starlink uyduları olduğu anlaşıldı.

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