Muskat nedir, nerede yetişir, Muskat faydaları

Muskat, halk arasında küçük Hindistan cevizi olarak da anılan, tropik bir ağaç ve onunla aynı adı taşıyan meyvesi diyebiliriz. Muskat adını çok sık duyuyor, tariflerde kendisine sık sık rastlıyorsunuz, biliyoruz. Muskat nerede ve nasıl kullanılır? Muskat nerede alınır? Buyurun o vakit muskadı tanıyalım.

Asya ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen muskat, küçük Hindistan cevizi olarak da bilinen tropik bir ağaç türüdür. Muskat hoş kokusuyla bilindiği gibi birçok yemeklerin içine katılarak yemeklere aroma katar ve tat verir. Ama muskat sadece yemeklere tadına tat katmasıyla bilinmiyor. Bu minik şifa deposu beyin gücünü artırmaktan uykusuzluğa kadar birçok fayda sağlıyor. Muskat, sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor, bu sayede hazımsızlık problemi yaşayanları rahatlatıyor. Bu sebeple oluşabilen mide ağrısı, kramp, kasılma gibi sorunların da önüne geçiyor. Bağırsak hareketlerinin de düzenlenmesinde etkili olduğundan gaz problemi yaşayanların da bu problemine kısa sürede çözüm oluyor. Muskat, aynı zamanda iştahsızlık problemi yaşayanların da sorununu çözüyor, iştah açıcı bir etki oluşturuyor.

Antiseptik özellikleri sayesinde vücudu birçok zararlı ve yabancı maddeden koruyor, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Düzenli olarak tüketildiğinde ağız kokusuna kalıcı bir çözüm sunabildiği söyleniyor. Adeta doğal bir sakinleştirici görevi gören muskat, sinire, strese iyi geliyor. Bu özelliği sayesinde stres kaynaklı uykusuzluk ve baş ağrısı çekenlerin de sorununa ilaç oluyor. Cilt sağlığını olumlu yönde etkileyen muskat, özellikle sivilce problemi yaşayanların bu sorundan çok daha kısa sürede kurtulmasını sağlıyor. Muskatın afrodizyak etkisi olduğu da biliniyor.

Muskat nerede kullanılır?

Muskatın faydalarından yararlanmak için onu nereden temin edeceğinizi bilmeniz, nasıl kullanacağınızı da öğrenmeniz gerekiyor tabii. "Muskat nereden alınır?" sorusuna yanıt vererek başlayalım: Muskatı güvenilir aktarlardan ya da doğal ürünler satan market ya da mağazaların ilgili reyonlarından bulabilirsiniz. Bunların yanı sıra yine doğal ürünler ve baharatlar satan online ve güvenilir alışveriş sitelerinden de temin edebilirsiniz.

Muskatı aldıktan sonra nasıl kullacağınıza gelirsek, muskatı bir bütün olarak aldıysanız rendeleyerek kullanabilirsiniz. Eğer toz ya da rendelenmiş halini aldıysanız doğrudan bu şekilde kullanabilir, birçok yemeğe baharat olarak ilave edebilirsiniz. Ancak muskatın fazlası zararlı etkiler oluşturabileceğinden mutlaka ama mutlaka tarifte belirtildiği miktarlarda kullanmalısınız, aklınızda bulunsun.

Muskat bir baharat olarak beşamel sos gibi birçok sos tarifinde, kremalı yemeklerde ve hatta kek, kurabiye gibi birçok hamur işinde kullanılabiliyor. Sebze yemeklerinde ve salatalarda da kendine has tadı nedeniyle tercih edilebiliyor. Ancak söylediğimiz gibi eğer daha önce muskatı hiç kullanmadıysanız yan etkilerinden zarar görmemek için mutlaka uygulayacağınız tarife uygun bir şekilde hareket etmeniz, aşırıya kaçmamanız gerekiyor.