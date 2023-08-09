Musk ne yapmaya çalışıyor? Yeni ürünü şaşırtıyor

Musk’ın dev elektronik otomobil şirketi Tesla, ilginç bir ürün tanıttı. Evcil hayvan sahiplerine hitap eden yeni ürün, rekabetçi bir satış fiyatıyla piyasaya sürüldü. İşte detaylar

Tesla, yeni ‘kedi yatağı’ ürününü piyasaya sürdü!

Tesla, Cybertruck’tan ilham alınarak tasarlanan bir kedi yatağını satışa sundu. Musk’ın talimatıyla şirketin ilginç ürünleri arasında yerini alan kedi yatağı, şirketin resmi sitesi üzerinden 13 dolarlık bir satış fiyatıyla birlikte piyasaya sürüldü.

Bu özel kedi yatağı, Tesla’nın elektrikli araç modeli Cybertruck’ın tasarımından ilham alınarak oluşturuldu. 15 kilograma kadar ağırlık kapasitesiyle, daha büyük kedileri destekleyebilen bu ürün, nemden etkilenmeyen karton kullanılarak üretildi.

Tesla, adeti olduğu üzere, karton kedi yatağı pazarında bile rekabetçi bir fiyata sahip. Amazon’da benzer karton kedi yatakları 20 ila 38 dolar arasında seyreden bir satış fiyatına sahipken, Tesla’nın bu uygun fiyatlı ürünü, 13 dolarlık fiyatıyla son derece ekonomik.

Musk, daha önce de ilginç ürünlerle gündeme gelmişti. Şirketin ürün yelpazesine kazandırdığı yıldırım şeklinde bir şişede satışa sunduğu tekila, ‘S3XY’ yazılı şort, “yanık saç” isimli parfüm ve Cybertruck şeklinde düdük gibi ürünleri, tanıtımının ardından dikkat çekici bulunmuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO