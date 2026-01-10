Musk, İran bayrağını şah dönemindekiyle değiştirdi

Sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) İran bayrağını değiştirdi. Plarformda bundan böyle şahlık döneminde kullanılan ve 1979’daki devrimden sonra yasaklanan aslanlı ve güneşli bayrak kullanılacak.

İsrail ve ABD’li hesaplar, X’in ahlaksız kararını desteklerken diğer binlerce kullanıcı bir devletin resmi bayağının bir sosyal medya platformu tarafından izinsiz bir biçimde değiştirilemeyeceğini belirterek, X’in İsrail’e uşaklık yaptığını belirtti.

STARLINK’İ ÜCRETSİZ KULLANIMA AÇMIŞTI

Öte yandan değişikliğin X’in sahibi Elon Musk’ın Starlink’i İran’da ücretsiz kullanıma açmasıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.