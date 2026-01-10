Musk, İran bayrağını şah dönemindekiyle değiştirdi

  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Amerika ve İsrail’in rejimi yıkmak için desteklediği İran’daki eylemler şiddetlenirken Elon Musk’ın sosyal medya şirketi X de İran’a operasyon yaptı...

Sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) İran bayrağını değiştirdi. Plarformda bundan böyle şahlık döneminde kullanılan ve 1979’daki devrimden sonra yasaklanan aslanlı ve güneşli bayrak kullanılacak.

İsrail ve ABD’li hesaplar, X’in ahlaksız kararını desteklerken diğer binlerce kullanıcı bir devletin resmi bayağının bir sosyal medya platformu tarafından izinsiz bir biçimde değiştirilemeyeceğini belirterek, X’in İsrail’e uşaklık yaptığını belirtti.

 

STARLINK’İ ÜCRETSİZ KULLANIMA AÇMIŞTI

Öte yandan değişikliğin X’in sahibi Elon Musk’ın Starlink’i İran’da ücretsiz kullanıma açmasıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Yorumlar

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

Küresel teröristler yine işbaşında!!! Vietnam, Kore, kıbrıs, Bosna, Karabağ, Afganistan, Irak, Mısır, Tunus, Somali, Sudan, Suriye, Ukrayna, Nijerya, Filistin, Gazze, Lübnan, Yemen, geçen hafta Venezuela hedefteydi!!! bu hafta İran da sıra!!! Yeryüzü teröristi yahudi+haçlı bozuntuları!! kana doymayan wampirler!! Allah c.c. sizi ıslah eylesin!!! Islahınız mümkün değilse kahretsin sizi inşallah!!! Aminnn

Hamdi yıldız

Ya! bu kadar Amerika, İsrail,bu İran dan nefret edip düşman görürken elon maks bile parasını bu işlere harcarken tüm anbargolar üstüne üstüne varken .ne yapmış bu İran be ha rejim ha rejim peki sudi Arabistan çok mu özgür ona ses neden çıkarmıyor .neden basit abd ye hizmet ettiğn kadar sen özgürsün demokrasi[yalanı]
