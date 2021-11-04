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Yaşam Müsilajla gündem olmuştu: Bakan Kurum'dan Marmara Denizi açıklaması
Yaşam

Müsilajla gündem olmuştu: Bakan Kurum'dan Marmara Denizi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda müsilaj sorunuyla sıkça gündeme gelen Marmara Denizi hakkında sevindiren gelişmeyi duyurdu. Bakan Kurum, "Kötüye gidişatı durdurduk. Artık balıklarımız geri dönmeye başladı. Deniz dibinde biyolojik çeşitlilik yavaş da olsa artıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:47:00 -
Müsilajla gündem olmuştu: Bakan Kurum'dan Marmara Denizi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorunuyla mücadele konusunda, "Kötüye gidişatı durdurduk. Artık balıklarımız geri dönmeye başladı. Deniz dibinde biyolojik çeşitlilik yavaş da olsa artıyor." dedi. Bakan Kurum, Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'na müsilajla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verirken sorunun çözümü için gayret eden TBMM'ye, milletvekillerine ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kurum, müsilajın oluşmasını sağlayan unsurları, "iklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nde artan sıcaklık, denizde oluşan durgunluk nedeniyle Marmara Denizi'nin bir göl gibi davranmaya başlaması ve insan eliyle oluşan kirlilik" olarak sıraladı. Murat Kurum, "Yüzeyi kapatan deniz salyası nedeniyle deniz canlıları yeterli güneş ve oksijeni alamıyor. Bu da balıklar tarafından tüketilmesi gereken ve deniz salyasının oluşmasına neden olan fitoplanktonların hızla çoğalmasına neden oluyor. Sonuç olarak da karşımıza bu görüntü çıkıyor." diye konuştu.

Dünyanın çeşitli noktalarında müsilaj sorununun yaşandığına dikkati çeken Kurum, "Hemen ifade etmek isterim ki Çevre laboratuvarlarımızda, ODTÜ, TÜBİTAK ve bilim insanlarımızla yürüttüğümüz ileri analiz ve test çalışmalarımız sonucunda; müsilajın tehlikeli atık olmadığının veya toksik özellik göstermediğinin tespitini yapmış olduk." ifadesini kullandı.

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