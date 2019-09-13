0553 313 94 23

MÜSİAD’ten RTÜK’ün akıllı işaretler uygulamasına destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr.

13 Eylül 2019 Cuma 09:57
MÜSİAD’ten RTÜK’ün akıllı işaretler uygulamasına destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Karakayalı, RTÜK’ün uygulamaya koyacağı akıllı işaretler uygulamasını destekledi. Karakayalı, bu sayede kan dondurucu cinayetlerin önüne geçilebileceğini vurguladı.


Son aylarda acı ve ürkütücü gerçekliklerle karşı karşıya kalındığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirten MÜSİAD Antalya Şubesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Karakayalı, medyada çıkan kan dondurucu haberlerin bireyleri çaresizliğe sevk etmesi veya esir almasına müsaade etmeden iyi haberlere ve iyi davranışlara odaklanılması gerektiğini işaret etti.



Doğru atılmış bir adım


MÜSİAD olarakkendilerinin de daha önce gündeme getirdikleri akıllı işaretler uygulamasının doğru bir adım olduğunu vurgulayan Mehmet Karakayalı, darp, gasp, her türlü silahın kullanıldığı kavgalar, soygun ve cinayet gibi gazetelerde 3.sayfada görmeye alışık olduğumuz iç karartan, psikolojik olarak da olumsuz etkiler oluşturan haberlerin, ana haber bültenlerinin büyük bir bölümünde yer almasının özellikle gençlerde özendirici etkiye sahip olabileceğini, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini aktardı.



Türk milletine haksızlık


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ’Yeni bir yayın dönemine girildiği sırada son zamanlardaki en büyük şikayetlerden olan şiddet ve şiddetin özensizce gösterimi konusunda medyadan azami hassasiyet beklendiği vurgulandı. Açıklamada, reyting kaygısının asla insanlık onurunun önüne geçmemesi gerektiği belirtilerek, kadına karşı şiddet başta olmak üzere sadece cinayet ve kötümser olayları haberleştirmenin ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamanın Türkiye’ye ve millete büyük haksızlık olduğu’ ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da yağış başladı
    1. İstanbul’da yağış başladı
    2. TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına..
    3. Milletvekili Aydemir: “Erzurum..
    4. Merdiven Art Space, iki farklı..
    5. Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok..
    6. Aktarlar eczacılara cevap verdi
    7. Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem..
    8. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    9. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    10. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    11. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    12. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    13. Komünist lidere sosyal medya şoku!..
    14. Ormanları yakmaya çalışan teröristler..
    15. Dorian kasırgasının vurduğu..
    16. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    17. Ödemeler dengesi (1)
    18. Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will..
    19. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı..
    20. Bakan Turhan’dan Vali Memiş’e ziyaret
    21. Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek..
    22. Vali ve milletvekilleri Bakanlarla..
    23. Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli..
    24. (Düzeltme) Adana’da 80 yaşındaki..
    25. PKK bombacıları yakalandı!
    26. (Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan..
    27. Emlak Konut'tan, Florya ve Riva..
    28. Sigara içmek dişleri bitiriyor
    29. Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü..
    30. Borsa güne yükselişle başladı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...