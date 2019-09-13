MÜSİAD’ten RTÜK’ün akıllı işaretler uygulamasına destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Karakayalı, RTÜK’ün uygulamaya koyacağı akıllı işaretler uygulamasını destekledi. Karakayalı, bu sayede kan dondurucu cinayetlerin önüne geçilebileceğini vurguladı.

Son aylarda acı ve ürkütücü gerçekliklerle karşı karşıya kalındığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirten MÜSİAD Antalya Şubesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Karakayalı, medyada çıkan kan dondurucu haberlerin bireyleri çaresizliğe sevk etmesi veya esir almasına müsaade etmeden iyi haberlere ve iyi davranışlara odaklanılması gerektiğini işaret etti.

Doğru atılmış bir adım

MÜSİAD olarakkendilerinin de daha önce gündeme getirdikleri akıllı işaretler uygulamasının doğru bir adım olduğunu vurgulayan Mehmet Karakayalı, darp, gasp, her türlü silahın kullanıldığı kavgalar, soygun ve cinayet gibi gazetelerde 3.sayfada görmeye alışık olduğumuz iç karartan, psikolojik olarak da olumsuz etkiler oluşturan haberlerin, ana haber bültenlerinin büyük bir bölümünde yer almasının özellikle gençlerde özendirici etkiye sahip olabileceğini, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini aktardı.

Türk milletine haksızlık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ’Yeni bir yayın dönemine girildiği sırada son zamanlardaki en büyük şikayetlerden olan şiddet ve şiddetin özensizce gösterimi konusunda medyadan azami hassasiyet beklendiği vurgulandı. Açıklamada, reyting kaygısının asla insanlık onurunun önüne geçmemesi gerektiği belirtilerek, kadına karşı şiddet başta olmak üzere sadece cinayet ve kötümser olayları haberleştirmenin ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamanın Türkiye’ye ve millete büyük haksızlık olduğu’ ifade edildi.