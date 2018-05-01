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MÜSİAD’ın SAMEKSİ 0.9 artışla 53.7’ye çıktı

SAMEKS Bileşik Endeksi, nisan ayında yüzde 0,9’luk artış göstererek 53,7 değerine yükseldi. Endekste bu yıl inişli çıkışlı bir grafik gözleniyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Nisan 2018’e ilişkin Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) sonuçlarını açıkladı.

01 Mayıs 2018 Salı 12:10
MÜSİAD’ın SAMEKSİ 0.9 artışla 53.7’ye çıktı

2018 yılı Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 53,7 değerine yükseldi.

Ocak ayına 53,9 seviyesine inerek başlayan endeks, şubatta 54,2’ye çıkmış martta ise 52,8 seviyesine düşmüştü.

Endekste referans değer olan 50’nin altına 15 aydır düşülmese de sürdürülebilir bir yükseliş ya da telaşlandırıcı bir düşüş gerçekleşmedi.

Nisan ayındaki artışta hizmet sektörünün önceki aya göre 3,3 puan artış kaydetmesi etkili olurken, önceki aya göre 2,8 puan artış kaydeden Sanayi Endeksi de Bileşik Endeksteki artışa destek verdi.

Nisan ayında, hizmet sektöründe gözlenen canlanmada girdi alımlarındaki 6,4 puanlık artış etkili olurken, buna bağlı olarak iş hacminde de toparlanma gözlendi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:10
  1. SAMEKS
  2. müsiad

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