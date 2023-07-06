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Ekonomi MÜSİAD'dan şok eden dolar tahmini: Bunu beklemiyorduk ama o rakamı geçecek gibi duruyor
Ekonomi

MÜSİAD'dan şok eden dolar tahmini: Bunu beklemiyorduk ama o rakamı geçecek gibi duruyor

Yeniakit Publisher
2023-07-06 21:55:00 -
MÜSİAD'dan şok eden dolar tahmini: Bunu beklemiyorduk ama o rakamı geçecek gibi duruyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı, "Yıl sonunda 30 TL'yi biraz aşabileceğini düşünüyoruz" dedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, seçimlerin ardından hızla yükselen döviz kuruyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asmalı, "Bu kadar ani bir döviz kuru artışını beklemiyorduk. Yıl sonunda doların Türk lirası karşısında 30'lu rakamları aşmayacağını düşünüyorduk. Ancak son artışlarla birlikte, yıl sonunda 30 TL'yi biraz aşabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Asmalı, Türkiye ekonomisindeki kronikleşen sorunların enflasyon ve cari açık olduğunu vurgulayarak, yeni kabineye yönelik önerilerinde ana çerçevenin "reel politikaya dönüş" olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini yüzde 5 civarında tutmaması gerektiğini ifade eden Asmalı, büyük sapmaların inandırıcılığını sorgulatabileceğini dile getirdi.

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