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MÜSİAD'dan seçim açıklaması: Erken seçim kararını son derece olumlu karşılıyoruz!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim kararını, MÜSİAD olarak, iş dünyası olarak son derece olumlu karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu kararın ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz biliyoruz ki ülkemizin geleceği aydınlık." dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 17:57
MÜSİAD'dan seçim açıklaması: Erken seçim kararını son derece olumlu karşılıyoruz!

MÜSİAD Karaman Şubesinin açılışı için kente gelen Kaan, Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.
Kaan, daha sonra Vali Meral, Karaman Belediye Başkan Vekili Mustafa Sarı, MÜSİAD Şube Başkanı Ali Osman Cevher ve üyelerle birlikte derneğin şube binasının açılışını yaptı.
Ardından, Öğretmenevi Otağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa katılan Kaan, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın faaliyetlerini anlattı.
Döviz kurunda geçen yıl ciddi dalgalanma olduğunu ifade eden Kaan, Türk lirasının dolar karşısında yüzde 8, avro karşısında da yüzde 22 oranında değer kaybettiğini hatırlattı.
Fakat enflasyonun, bundan daha önemli bir sorun olduğunun altını çizen Kaan, şöyle devam etti:
"Döviz kurunun yükselmesindeki en önemli nedenlerden birisi, insanların paralarının değerini koruma isteğidir. Paranın değer kaybetmesinin nedeni de enflasyondur. Enflasyon ekonomik, sosyal, hatta siyasal bir olay ve olgudur. Bunu özellikle dile getiriyorum. Çünkü şu anda bu iş konuşuluyor. Her şey spekülasyon olabilir ama enflasyonu kontrol altına alabildiğimiz takdirde, Türk lirasının alım gücünü, dolayısıyla da değerini korumuş olacağız. Bu konuda köklü çözüm, enflasyonu kontrol altına almaktan geçer."

''ÜLKEMİZİN DAHA FAZLA GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUZ''

Kaan, erken seçim kararını da değerlendirerek, şunları kaydetti:
"İş dünyasının aktörleri olarak istikrar ve güven ortamına her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ancak bu koşullarda yapacağımız yatırımlara sağlıklı şekilde karar vermek için hepimiz istikrar arıyoruz. Ülkemizde süren istikrar ortamının da 16 Nisan referandumu sonrasında, milletimizden onay alınan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de bir an evvel faaliyete geçirilmesi için gayret gösterdik. Bununla birlikte ülkemizin daha fazla güçleneceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim kararını MÜSİAD olarak, iş dünyası olarak son derece olumlu karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu kararın ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz biliyoruz ki ülkemizin geleceği aydınlık."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:57
  1. Karaman
  2. MÜSİAD Başkanı
  3. SEÇİM

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