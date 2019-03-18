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MÜSİAD’dan istihdam seferberliğine tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işsizliği önlemek için yapmış olduğu seferberliğe destek vererek, “Bu seferberlikte biz de varız" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
MÜSİAD’dan istihdam seferberliğine tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işsizliği önlemek için yapmış olduğu seferberliğe destek vererek, “Bu seferberlikte biz de varız" dedi.


MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, işsizliğin asgariye indirilmesi için Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan seferberlik çağrısına destek vererek; MÜSİAD’ın bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devletinin ve milletin hep yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Demir, “MÜSİAD ailesi olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bizde elimizi taşın altına koyuyor ve bu seferberlikte varız.”ifadelerini kullandı.


MÜSİAD Erzurum Şubesi olarak istihdamın azamiye çıkarılması, işsizliğin ise asgariye indirilmesi için her türlü imkânları seferber edeceklerini vurgulayan Demir, işsizliğin önüne geçilmesi için istihdamın artırılmasının şart olduğunu belirtti. Demir, iş adamları olarak kendilerinin de böyle zamanlarda ayrı bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi. Daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve MÜSİAD olarak istihdama katkı sunmak amacıyla yeni yatırımların da yapılacağını söyledi.


Demir,"Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısı, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Çünkü istihdam, sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli bir konudur. Sosyal boyuta baktığımızda işsiz vatandaşımızın çalışması, ailesine ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler barındırır. Diğer taraftan da istihdam artışı demek, ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması demektir. Ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam diyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Güçlü bir Türkiye için biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrısına canı gönülden destek veriyoruz" şeklinde konuştu.


BÖLGESEL KALKINMADA STK’LAR ÖNEMLİ AKTÖR


MÜSİAD’ın bölgesel kalkınmadaki rolünün kilit nokta olduğuna dikkat çeken Demir, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli rol oynadığına dikkat çekti.


Bu konuda MÜSİAD’a büyük görev düştüğünü söyleyen Başkan Fuat Demir, MÜSİAD’ın, diğer STK’lardan farklı olarak bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağladığını ifade ederek, bundan böyle artık Erzurum’daki önde gelen STK’larla da el birliği ve gönül seferberliği yaparak kalkınma için birlikte çalıştıklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı;


“MÜSİAD, geniş teşkilat ağı sayesinde mikro verilere doğrudan ulaşıyor. Bölgesel kalkınmada, mikro ve makro verilerin birlikte elde edilebilmesi büyük bir avantajdır. Biz, mikro bilgiyi tabandan doğrudan alarak işleyebilen tek STK’yız ve farkımız bu noktada. Dolayısıyla, MÜSİAD’ın bölgesel kalkınmadaki rolü kilit noktadadır.”

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
  1. doğa

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