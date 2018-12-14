MÜSİAD’dan ekonomi kararlarına tam destek

Türkiye’nin 86 farklı noktasında faaliyetlerine devam eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Yeni Genel Merkez’de “Türkiye Şube Başkanları Yılsonu Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” gerçekleştirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve MÜSİAD yurtiçi şube başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son yıllarda Türkiye’de ve yurtdışında yaşanan baş döndürücü trafiği ve değişimleri sürdürülebilir gelecek vizyonu oluşturmak adına, iyi okumak, analiz etmek ve elde ettikleri veri ve tecrübeleri iyi bir şekilde konumlandırmak gerektiği belirtilerek, 2018 yılının, anlık değişimlere anlık refleksler verebilme kabiliyetinin sınandığı bir süreç olduğu kaydedildi.

Türkiye, dönüşüm içerisinde

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Gerek ekonomik saldırılar gerekse değişen siyasi ekosistem çerçevesinde, sahip olduğumuz jeopolitiğin hem avantajlarını hem de zorluklarını hep birlikte gördük, yaşadık. Dünya siyaseti ve ekonomisi anlamında zor bir yıl olarak öngörülen 2019’un arifesinde Türkiye, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini 2018 yılında, tüm zorluklara rağmen başlattı. Bu kararı MÜSİAD olarak önemsiyor ve her koşulda desteklediğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Türkiye, bugün gelinen noktada büyük bir sosyal, iktisadi, kültürel ve yönetsel dönüşüm içindedir. Büyük dönüşümler, beraberinde büyük sorumluluklar ve sancılar da getirir. Bu, değişimin doğal bir sonucudur. Değişim sürecini layığıyla tamamlamamız ve 2023 vizyonuna uygun olarak yeniden yapılanmamız için mücadeleden vazgeçmemeli, zorlukları beraberlik duygusu ve itidal içinde karşılamalıyız.”

“2019 yapısal ve kurumsal dönüşümler yılı olacak”

Açıklamada, 2019 yılı ve sonrasının, Türkiye için yapısal ve kurumsal dönüşümler yılı olacağı belirtilerek, Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrası açıklanan ilk verilerin (büyüme verileri), mevcut global konjonktür içinde kabul edilebilir ve kısmen öngörülen değerler olduğuna işaret edildi.

Yaşanılan tüm olumsuzluklara ve ekonomik saldırılara rağmen YEP ile ortaya konulan planın işletildiğini görmenin umut verici olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi: “Kurumlar arası senkronizasyonun ve iletişimin hayati önem kazandığı bir virajda MÜSİAD olarak çağrımız, beraber hareket etme yönündedir. Türkiye’nin çok daha güçlü ve değişimler karşısında daha az esnek bir reel kesim oluşturması esastır. Bu da sermayenin ve sermaye taraflarının konsensüsünden geçmektedir. Devlet yapılanmasındaki kurumsal ve yapısal dönüşümlere toplumun her kesiminden kurum ve kuruluşun eşlik edebilmesi esastır. Dönüşüm sürecini sadece kamudan beklemek, yeterli değildir. Her sektörün kendi yol haritasını iyi belirlemesi ve üretim esaslı bir planlama içine girmesi gerekmektedir.”

“Döviz, yatırım emtiası olmaktan çıkarılmalı”

Açıklamada, paranın değerini korumak ve milli gücün unsuru haline getirmek için üretim alışkanlıklarında ciddi değişimler yapmak gerektiği belirtilerek, “Milli para birimi ile ticaretin tüm şartları sağlanarak süreç, tamamlanmalıdır. Dövizi bir yatırım emtiası olarak görme algısından uzaklaşılmalı, alternatif yatırım ve finans modelleri hayata geçirilmelidir” denildi.

MÜSİAD’dan 2019 önerileri

Reel kesimin siyasi ortam karşısındaki belirgin hassasiyeti, yatırım esnekliğinin ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir. Bu durum iyileştirilmeli.

İstihdam, dış ticaret ve üretimdeki en değerli kozumuz olan KOBİ yapılarında başlayacak olası bir domino etkisi için önlemlerin artırılması gerekir.

Her ne kadar düşme trendine giren bir faiz oranından bahsedilse de mevcut düzeylerin hâlâ yatırım ortamı için ciddi bir risk olduğunu unutulmamalı.

İvedilikle finansal sektörün mali yapısının ortaya konması ve bankacılık sistemindeki bilanço temizliği hayata geçirilmeli.