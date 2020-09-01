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Ekonomi MÜSİAD SAMEKS pozitif seyrini sürdürüyor
Ekonomi

MÜSİAD SAMEKS pozitif seyrini sürdürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), Ağustos 2020 sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:51:00 -
MÜSİAD SAMEKS pozitif seyrini sürdürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), Ağustos 2020 sonuçları açıklandı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi ağustosta önceki aya göre 4,9 puan azalarak 50,6’ya indi. Bu dönemde endekste gözlenen ivme kaybında, hizmet sektörü endeksinin 8,5 puan birden azalarak 47,5 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Öte yandan; 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürmesine karşın sanayi sektörü endeksinde de 4,6 puan gerileme yaşandı. Hizmet sektörüne ilişkin girdi alımlarında gözlenen ivme kaybının iş hacmine olumsuz yansıdığı gözlenirken, sanayi sektörünün hız kaybında ise yeni siparişlerde gerçekleşen daralma etkili oldu. Önceki aya göre 4,9 puan azalmasına karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrine devam eden SAMEKS, yılın üçüncü çeyreğine yönelik pozitif sinyaller vermeyi sürdürdü.

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