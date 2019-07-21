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MÜSİAD Konya’dan Avrupa çıkarması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri Hollanda ve Almanya’da temaslarda bulundu.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:47
MÜSİAD Konya’dan Avrupa çıkarması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri Hollanda ve Almanya’da temaslarda bulundu.


MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile yeni pazar arayışlarını sürdürmek ve şubeler arasındaki iletişimi güçlendirmek için Hollanda ve Almanya’da temaslar bulundu. 9-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen iş geliştirme programı kapsamındaki ilk durak Hollanda oldu. MÜSİAD’ın Amsterdam, Rotterdam, Den Haag ve Utrecht şubeleri ziyaret edildi. Buradaki temaslarının ardından Almanya’ya geçen heyet MÜSİAD Avrupa Komite Başkanı Burhan Sağlam, Köln, Karlsruhe ve Stuttgart şube yöneticileri ile biraraya gelindi.


Ömer Faruk Okka, iş geliştirme programını düzenlemekteki amaçlarının önümüzdeki dönemlerde üyelerinin katılımıyla gerçekleştirecekleri iş seyahati öncesinde saha araştırması yapmak olduğunu söyledi. Okka, “Bu programımız bir bakıma ön hazırlığımız oldu. Hollanda ve Almanya’ya ne satabileceğimizi ve ne satın alabileceğimizi araştırdık. İş adamlarımızın karşılıklı iş görüşmelerinde hangi yolun izlenebileceği yönünde de bir çalışmada bulunduk. Ayrıca MÜSİAD Konya olarak şubeler arasındaki iletişimi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. MÜSİAD, işadamları örgütü olarak dünyanın en büyük network ağına sahip bir dernektir. Bu network ağının potansiyelini ortaya çıkarabilmek amacıyla diğer şubelerimizle olan etkileşimlerimizi, ilişkilerimizi ve üyelerimiz arasındaki ticareti artırmak istiyoruz. Temaslarımızda Konya’mızın tarım ve sanayisi hakkında bilgi verirken bizde, Hollanda ve Almanya’nın ihracatı ve ithalatı hakkında detaylı bilgi sahibi olduk. Gurbetçi işadamlarımızın ihtiyacı olan ürünlerle ilgili Konya Şube üyelerimize yönlendirdik. Konya, Hollanda ve Almanya’daki üyelerimizin arasındaki iş birliklerinin daha üst seviyeye çıkarmak ve aynı zamanda karşılıklı iş birliğini artırmak için bilgi alışverişinde bulunduk. Köln Şube ziyaretimizde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. İnanıyorum ki, bu ikili iş görüşmelerinin meyvelerini önümüzdeki günlerde toplayacağız” dedi.



“Ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek yolu ihracattır”


MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka, Konya’nın önemli bir otomotiv yedek parça üreticisi şehir olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulmasının tek yolunun ihracat olduğunu dile getirdi. Okka şöyle konuştu; “Konyamızın otomotiv yedek parça, makine ve gıda sektöründe ürettiği ürünler, Avrupa’nın bütün ihtiyacını karşılayacak nitelikte ve kalitededir. Avrupa, bizim açımızdan yabancı olmadığımız bir pazardır. En çok ihracatımızı yaptığımız ülkelerin Avrupa’da olduğu da bir gerçektir. Kuracağımız ilişkiler hem sanayimizin teknolojik açıdan daha da ileri gitmesini hem de yapacağımız büyük işler için çok daha elverişlidir. Hollanda ve Almanya’da şubelerimizin olması, hem de üyelerinin şehrimizi tercih edecek olmaları da büyük bir avantajdır. Orada bizim üyelerimizle çalışanlar, çok büyük bir tedarikçi konumuna gelmiş durumdalar. Bu fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulmasının tek yolu ihracattır. Her bir sanayici ve iş adamımız elinde çantasını alarak bütün dünyayı adım adım gezmelidir.”

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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