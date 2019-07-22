MÜSİAD Konya’da Blokzincir; Yeni Kurgusu Masaya Yatırıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, Blokzincir; yeni ekonomi kurgusunu anlattı.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye’nin ve Konya’nın ihracat oranını artırmak için yeni pazar arayışlarını sürdürmeye ve aynı zamanda da şubeler arasındaki iletişimi güçlendirmek için Hollanda ve Almanya’da önemli temaslarda bulunduklarını söyledi. Başkan Okka, “ 9-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen iş geliştirme programımız oldukça verimli geçti. İş geliştirme programını düzenlemekteki amacımız, önümüzdeki dönemlerde, üyelerimizin katılımıyla gerçekleştireceğimiz iş seyahati öncesinde saha araştırması yapmaktı. Bu programımız bir bakıma ön hazırlığımız oldu. Yine Eylül ayının sonuna doğru Uzak Doğu’da Endonezya ve Malezya’ya, Amerika Kıtası’nda ise Meksika ve Kolombiya’ya iş seyahati düzenleyeceğiz” dedi.

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş ise, “Blockchain, yeni bir kayıt teknolojisidir. Şu anda dünya ekonomi kurgusu, yapılar ve birlikler değişiyor. Bir üretimin milli olması değil, bir birliğin öncüsü olmak daha çok önem kazandı. Küresel sermaye olarak adlandırabileceğimiz, dünya ekonomisinin öncüsü şirketleri bu alanda yatırımlar yapıyor. Türkiye bu işin çok gerisinde diyemeyiz; çünkü dünya da yeni tanışıyor. Blockchain, Türkiye’nin 11. Kalkınma programında da yer almıştır. Kripto paralara ilginin son dönemde artmaya başlamasında 3 önemli sebebi var. En önemli sebebin dünyadaki huzursuzluklardır. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları, İran’a operasyon yapılıp yapılmayacağı, Yuan’daki değer kaybı, sermayeye kısıtlamalar getirilmesi Dünyada huzursuz paralar var ve huzursuz paraların gideceği bir liman lazım. Bu liman başkasının kontrolünde olan bir liman olmamalı. Çünkü kimin dünyayı kontrol edeceği belli değil. Dolayısı ile hiç kimse kimseye güvenmez bir halde. Gün geçtikçe kripto paralara ulaşılabilir hale geldik” diye konuştu.

“Dünya ekonomi kurgusu değişiyor"

Sözlerine devam eden Başkan Kurtuluş, “Tam bağımsız kalmak istiyorsak, finansal özgürlüğümüzü istiyorsak bu yeni ekonomik kurgusuna göre kendimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Peki, blockchain nasıl ortaya çıktı. Para transferi yapıyorsunuz, hepinizin sisteminde var. Biri silse dahi diğer kişilerin de sisteminde kayıtlı olduğu için kimse bunu sorgulamıyor. Gelmişti, gelecekti bankadan bir dekont isteyeyim durumu yok. Blockchain, daha önce farklı amaçlarda kullanıldı. Daha sonra yatırımla büyümeye devam etti. İnsanlık bu para birimini kabul etti. 28 Avrupa Birliği Ülkesi blockchain protokolü imzalayarak birlikte çalışmaya başladı. Diğer yandan, Facebook, Libra isimli kripto para birimini çıkartmaya hazırlanıyor. Tabii ki bu, bir tarafında devletlerin olduğu bir yapı değil, bir şirketin sistemi. Bizimle ilgili tarafında, yeni sistemin hakimi kim olacak ve Türkiye bu sistemin neresinde olacak. Şirketlerimiz hangi sistemde yer alacak? Buna karar vermemiz gerekiyor. Ya da devlet olarak başka devletlerle ortak bir yapı mı kuracağız? Bilmiyoruz. Ama yapmamız gereken şey bu sistemde rol almak. Çünkü bu bizim finansal özgürlüğümüz ile alakalı bir şey. Biz bu alanda olmazsak eğer tam bağımsızlığımızı sorgularız. Biz eğer bir dijital dönüşüm yapacaksak buradan başlamak zorundayız. Bir ekonomik reform yapacaksak, o reform hareketlerine de bu finansal teknolojilerden başlamak zorundayız. Çünkü dünya ekonomi kurgusu değişiyor. Bunlar tesadüfi süreçler değil. Dolayısı ile bizim bunların içinde olmamız lazım, bunları anlamamız lazım, bunlara göre aksiyonlar almamız lazım. Dijital dönüşümümüzü, ekonomik dönüşümümüzü de kesinlikle bu minvalde yapmamız gerekiyor” dedi.