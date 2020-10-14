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Ekonomi MÜSİAD EXPO’da ticari diplomasi atağı
Ekonomi

MÜSİAD EXPO’da ticari diplomasi atağı

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi, bu yıl 18-21 Kasım’da TÜYAP’ta gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO Fuarı’nda 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU/iyi niyet anlaşması-mutabakat zaptı imzalamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:15:00 -
MÜSİAD EXPO’da ticari diplomasi atağı

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, ikili ilişkileri geliştirmede uluslararası alanda ülkelerin iş adamları kuruluşları başta olmak üzere imzalanan iyi niyet anlaşmaları/mutabakat zabıtlarının, karşılıklı iş birliği ve ticaretin gelişmesine önemli katkı sağladığını vurguladı. Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı iş insanları örgütü olan MÜSİAD’ın, üyeleri adına dünyanın farklı ülkelerinde iş fırsatları oluşturulması noktasında çalışmalar yaptığını belirten Güvercin, “Bu noktada dünyada 225 noktada şube ve temsilciliklerimiz ile global bir iş ağı oluşturulmuştur. Ayrıca, farklı ülkelerde iş dünyasının önemli kurumlarıyla iş birlikleri geliştirilerek üyelerimize iş fırsatları sunulmaktadır. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi bünyesinde yapılan MOU iş birliği anlaşmaları ile hedef, bizlere bu fırsatları oluşturacak karşı kanat kuruluşlarının belirlenmesi, bu kurumlarla MOU anlaşmaları imzalanması ve takiben yapılacak olan görüşmelerle iş birliğini derinleştirecek organizasyonların planlanmasıdır” ifadelerini kullandı

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